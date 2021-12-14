Сборную Украину спустят по воде: небывалая церемония открытия Олимпиады

Впервые в истории церемония открытия Олимпиады пройдет вне стадиона – такое решение приняли организаторы Игр-2024 в Париже

Игры-2024 откроют на Сене / Фото: Коллаж: Сегодня

Церемония открытия летней Олимпиады2024 в Париже пройдет на реке Сена – никогда в истории ничего подобного не было.

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"26 июля 2024 года. На реке Сена – самая зрелищная и доступная церемония открытия в олимпийской истории. Открытая для всех, открытая для тебя", – сказано в сообщении оргкомитета Игр в Twitter.

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Делегации стран-участниц будут проходить по Сене на лодках. Маршрут парада будет пролегать по течению реки с востока на запад, его длина составит шесть километров.

Ожидается, что на Олимпиаду-2024 приедут более 10 тысяч спортсменов из разных стран, а зрители смогут наблюдать за церемонией открытия с мостов и набережных. Также по ходу движения парада будут установлены большие экраны.

До старта Игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, осталось 955 дней.

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Отметим, что ближайшая Олимпиада, зимняя в Пекине, стартует уже 4 февраля 2022 года.

На недавних же Играх в Токио Украина завоевала всего одно золото, что стало антирекордом за время участия нашей страны в летних Олимпиадах.