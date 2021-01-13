Збірна США знялася з чемпіонату світу через спалах коронавірусу

Рішення про заміну американців ухвалили в день старту турніру в Єгипті

Відразу 18 гравців збірної США заразилися COVID-19перед чемпіонатом світу з гандболу-2021, і команда змушена була відмовитися від поїздки в Єгипет. Про це повідомила пресслужба Міжнародної федерації гандболу. Турнір найсильніших збірних планети стартує вже сьогодні, 13 січня, і завершиться 31-го.

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ЧС-2021 з гандболу в Єгипті / Фото: iihf.com

Збірну США на чемпіонаті замінить команда Швейцарії, яка посіла 16-те місце на Євро. На попередньому етапі швейцарці гратимуть у групі E з командами Австрії, Норвегії та Франції. При цьому американці не брали участь у чемпіонатах світу з 2001 року – і ось знову пропускають.

Але північноамериканці не єдині жертви коронавірусу. Раніше стало відомо, що команда Чехії не виступить на чемпіонаті світу через зараження кількох гравців збірної. Чехію на турнірі замінить збірна Північної Македонії.

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Нагадаємо, що це буде перший чемпіонат світу з гандболу, де у фінальній частині турніру візьмуть участь 32 збірні. Турнір в Північній Африці пройде без глядачів. Таке рішення прийнято 10 січня на нараді президента Міжнародної федерації гандболу Хассана Мустафи з представниками уряду країни-господині.

Чоловіча збірна України провалила чемпіонат Європи-2020 і не змогла потрапити на мундіаль до Єгипту.

Раніше успішний гандболіст зіграв у нападі футбольної збірної Фарерських островів.

Тренування збірної України з гандболу Відео: Федерация гандбола Украины

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