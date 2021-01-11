Різатдінова з м'ясником в Дубаях: гімнастка знайшла хлопця з сіллю, який годував Марадону

Українська гімнастка Ганна Різатдінова закінчує свою відпустку в Дубаях відвідуванням найпопулярніших місцевих ресторанів. Вчора бронзова призерка Олімпійських ігор заглянула в гості до відомого турецького м'ясника, шеф-кухаря і ресторатора Нусрета Гекче, якого називають "Хлопець з сіллю".

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Гекче володіє популярною мережею стейк-хаусів Nusr-Et, а його техніка приготування і витримки м'яса стала інтернет-мемом. Серед клієнтів турецького шефа і президент ФІФА Джанні Інфантіно.

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З січня 2017 року Гекче став широко відомий завдяки серії вірусних відеороликів, в яких спритно ріже м'ясо і незвичайним способом посипає сіллю: піднявши щіпку в повітря на рівень передпліччя, впустити великі кристали солі з кінчиків пальців на лікоть, щоб звідти вони зісковзнули на страву.

Заходять в закладу популярного м'ясника футболіст "Ліверпуля" Вірджіл ван Дейк, співак Андреа Бочеллі і ще маса зірок з різних сфер. Із задоволенням бував і легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона.

Раніше бронзовий призер Олімпіади-2016 Різатдінова розповіла про свій "роман": "Я в знемозі лежала на килимі заплакана".

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