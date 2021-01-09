"Між сексуальністю і вульгарністю": Різатдінова грайливо вийшла з басейну в Дубаях

Популярна українська гімнастка Ганна Різатдінова останні дні своєї відпустки провела в сонячних Арабських Еміратах в компанії свого сина. Раніше бронзовий призер Олімпіади-2016 Різатдінова розповіла про свій "роман": "Я знеможено лежала на килимі заплакана".
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"Канікули в цьому році у мене вийшли неймовірно насиченими. Встигла погуляти і по вуличках Львова, і покататися на лижах в Буковелі, і провести різдвяні свята в теплій атмосфері в родинному колі. А ось тепер вирішила трохи відпочити від дощової і непривітної київської зими і втекла до сонця", – написала Анна в Instagram в Дубаї.
Також Різатдінова розповіла, що для неї означає жіночність: "Жіночність – це та тонка грань між сексуальністю і вульгарністю. Жіночність – це наповненість. Жінка має бути наповнена, як сосуд".
Раніше ми писали, що Ганна Різатдінова думала про самогубство: "Господи, нехай мене машина зіб'є".
Дивіться, як танцює Різатдінова
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