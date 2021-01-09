"Між сексуальністю і вульгарністю": Різатдінова грайливо вийшла з басейну в Дубаях

Українська красуня встигла покататися на лижах в Буковелі і втекла до сонця

Популярна українська гімнастка Ганна Різатдінова останні дні своєї відпустки провела в сонячних Арабських Еміратах в компанії свого сина. Раніше бронзовий призер Олімпіади-2016 Різатдінова розповіла про свій "роман": "Я знеможено лежала на килимі заплакана".

Реклама

Читайте також: Богині у вогні і лайках: календар купальників-2020 від красунь українського спорту

"Канікули в цьому році у мене вийшли неймовірно насиченими. Встигла погуляти і по вуличках Львова, і покататися на лижах в Буковелі, і провести різдвяні свята в теплій атмосфері в родинному колі. А ось тепер вирішила трохи відпочити від дощової і непривітної київської зими і втекла до сонця", – написала Анна в Instagram в Дубаї.

Також Різатдінова розповіла, що для неї означає жіночність: "Жіночність – це та тонка грань між сексуальністю і вульгарністю. Жіночність – це наповненість. Жінка має бути наповнена, як сосуд".

Реклама

Раніше ми писали, що Ганна Різатдінова думала про самогубство: "Господи, нехай мене машина зіб'є".

Дивіться, як танцює Різатдінова

Ганна Різатдінова і Поліна Іщенко. Танець Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама