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Ризатдинова с мясником в Дубае: гимнастка нашла парня с солью, который кормил Марадону

11 января, 10:25

Елена Павлова Елена Павлова

Популярный турецкий ресторатор владеет сетью стейк-хаусов, где любят бывать звезды

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова заканчивает свой отпуск в Дубае походом по самым популярным местным ресторанам. Вчера бронзовая призерка Олимпийских игр заглянула в гости к известному турецкому мяснику, шеф-повару и ресторатору Нусрету Гекче, которого называют "Парень с солью".

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Гекче владеет популярной сетью стейк-хаусов Nusr-Et, а его техника приготовления и выдержки мяса стала интернет-мемом. Среди клиентов турецкого шефа и президент ФИФА Джанни Инфантино.

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С января 2017 года Гекче стал широко известен благодаря серии вирусных видеороликов, в которых ловко режет мясо и необычным способом посыпает солью: подняв щепотку в воздух на уровень предплечья, уронить крупные кристаллы соли с кончиков пальцев на локоть, чтобы оттуда они соскользнули на блюдо.

Захаживают в заведения популярного мясника футболист "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, певец Андреа Бочелли и еще масса звезд из разных сфер. С удовольствием бывал и легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.

Ранее бронзовый призер Олимпиады-2016 Ризатдинова рассказала про свой "роман": "Я в изнеможении лежала на ковре заплаканная".

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Мы также писали, что Анна Ризатдинова думала о самоубийстве: "Господи, пусть меня машина собьет".

Смотрите, как танцует Ризатдинова

Анна Ризатдинова и Полина Ищенко. Танец Видео: Instagram

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