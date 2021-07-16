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Різатдінова святкує 28 років в Туреччині: Я вже не та наївна дівчинка, що не вміла говорити ні

Олена Павлова Олена Павлова
16 липня, 16:56
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Українська гімнастка Ганна Різатдінова порівняла себе з дівчиною, якій вона була 5 років тому після медалі на Олімпійських Іграх 2016 в Ріо
Анна Різатдінова святкує день народження
Анна Різатдінова святкує день народження / Фото: Instagram

Сьогодні, 16 липня, чемпіонка світу та призер Олімпіади-2016 з художньої гімнастики Ганна Різатдінова святкує день народження. Однією з найкрасивіших українських спортсменок виповнюється 28 років. І з цієї нагоди Різатдінова, гріючись на сонечку в Туреччині , Порівняла себе з дівчиною, якій була 5 років тому після медалі на Іграх в Ріо.

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"Аналізуючи себе, стала помічати, що Аня в 23 роки і зараз – це дві різні людини! Але ж прийнято вважати, що чим старше ми стаємо, тим гірше – дівчина цікава і приваблива тільки в 21-23, а далі вона нікому не потрібна . Нісенітниця! Я тільки зараз здобуваю ту жіночність і гармонію, до якої прагнула все життя! Я вже не та наївна дівчинка, яка не вміла говорити немає! Не вірю в казки, але вірю в Любов! ", – написала Анна в Instagram

Анна Різатдінова виступає за природню красу
Анна Різатдінова виступає за природню красу / Фото: Instagram

"У 23 я не знала, що таке життя, в силу того, що 17 років провела у великому спорті, але вони мене нормально випробували на міцність! Я відразу отримала колосальний досвід у відносинах (дівчата його отримують десятками років), а я зрозуміла, "як і що" з першого разу. Зрозуміла, що "правильність" якої мене вчили мої батьки, нікому не потрібна! У цьому світі треба виживати і кожен сам за себе! "

"Міф про те, що у мене олімпійська медаль, і мені можна далі по житті не працювати, був розвіяний відразу! Я почала шукати себе, реалізовуватися і зрозуміла, що в цьому житті треба розраховувати тільки на себе! Загалом, вдячна усім труднощам, всім людям які мене погляне і ненавидять, ви робите мене сильнішим. З вдень народження мене! я впевнено можу сказати, що я пишаюся собою "

Анна Різатдінова в теплих краях
Анна Різатдінова в теплих краях / Фото: Instagram

Олімпійська чемпіонка Ганна Різатдінова
Олімпійська чемпіонка Ганна Різатдінова / Фото: прес-служба

Анна Різатдінова
Анна Різатдінова / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Раніше ми розповідали, як Анна Різатдінова з сином вболівала за збірну України на Євро-2020.

Ганна Різатдінова вболіває за збірну України з сином Романом
Ганна Різатдінова вболіває за збірну України з сином Романом / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

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