Прикрила груди квітами і згадала про Крим: романтичне фото Різатдінової

Знаменита українська чемпіонка з художньої гімнастики здалася в незвичайному вбранні і поділилася яскравими спогадами про малу батьківщину

Анна Різатдінова виступає за природню красу / Фото: Instagram

Багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, Олімпійських ігор-2016 Анна Різатдінова сьогодні перебувала в ностальгійному настрої. 27-річна колишня гімнастка на свій сторінці в Instagram опублікувала новий пост з неординарною фотографією і текстом.

Ми писали, що Різатдінова презентувала свою книгу про спорт.

Дівчина постала в білих брюках топлес, але прикрила груди красивими квітами. Підпис під кадром виявилася досить довгою. Її Аня присвятила Криму:

"Все частіше згадую свою маленьку батьківщину – Крим. Хто не знав, я народилася в Сімферополі і там прийшла в справу свого життя – гімнастику. Вирішила поділитися своїми спогадами, які описала в книзі" Мій роман зі спортом".

Далі Різатдінова ділиться дитячими спогадами:

"Перше, що пам'ятаю, – море! Адже я з'явилася на світ в 1993 році в Сімферополі. Мені три з невеликим роки. Я стою на березі і дивлюся, як далеко пропливає корабель. Потім корабель зникає, а перед очима залишається щось величезне, яскраве, безмежне. Синь, що зливається з небом, і ніяких окреслених меж. Я думаю – що ж там, за горизонтом? Можливо, в людях, які народилися у моря, всередині теж живе якась неприборкана стихія і в водночас – розміреність і спокій. Так і в мені. І варто тільки розбудити ці природні стихії, як вони стають помічниками в твоїх починаннях і перемогах".

А Крим для спортсменки і тренера залишається особливим місцем:

"У кожної людини є своє місце сили. Моє – Крим з його іскристим морем, могутністю гір, стрункістю пірамідальних кипарисів, плодоносними виноградниками, запахом ялівцю і, звичайно ж, сонцем. Воно заряжало позитивом з раннього дитинства. Мені завжди здавалося, що кримчани – усміхнені, щасливі люди, бо живуть в райському куточку землі, де багато сонячних днів і завжди тепло. Напевно, місце, де ми з'являємося на світ, теж визначає нашу долю, як і люди".

Читайте також: Різатдінова в жаху від Єгипту, але ризикнула забратися на верблюда.

Нагадаємо, восени 2017 року гімнастка народила сина Романа від колишнього депутата Олександра Онищенка.

Дивіться, як Анна і тенісистка Еліна Світоліна знімалися в телешоу:

Світоліна і Різатдінова на телешоу