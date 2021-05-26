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Різатдінова в жаху від Єгипту, але ризикнула забратися на верблюда

Олена Павлова Олена Павлова
26 травня, 22:55
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Українська гімнастка Ганна Різатдінова з майстер-класом відвідала Каїр, але залишилася розчарована сміттям і рухом машин, хоча захоплюється стародавньою цивілізацією
Анна Різатдінова в теплих краях
Анна Різатдінова в теплих краях / Фото: Instagram

Призер Олімпійських ігор з художньої гімнастики Ганна Різатдінова останнім часом багато подорожує по роботі, дає майстер-класи. Крайньою зупинкою спортсменки був Каїр, де кримської красуні навіть вдалося осідлати верблюда. Раніше Різатдінова назвала шість способів, як позбутися від стресу.

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"Я вперше була в Єгипті. Очікування були величезні, тому що мені дуже подобається все, що пов'язане з Давнім Єгиптом! Піраміди, мумії, папірус і всі винаходи древньої цивілізації. Але нинішній Каїр повністю розчарував! Сміття на вулицях, відсутність нормальних доріг і тротуарів. Рух машин вганяв мене в жах: таке відчуття, що правила дорожнього руху в Каїрі відсутні. І складається враження, що там не поважають свої пам'ятки", – написала Анна в Instagram

"Але завжди є і інша сторона медалі. Я в захваті від Історичного музею Єгипту. Вражаю і викликає шок, як можна було все це придумати, не маючи сучасних технологій! Так захопилася, що в аеропорту переглянула документальні фільми на тему Стародавнього Єгипту. Дуже захоплює! Вчені досі не можуть знайти відповіді на всі питання про цей період історії. Встигла поласувати пахлавой і люля-кебаб. Така ностальгія, ніби повернулася в рідний Крим"

Раніше ми розповідали, хто улюблені актори Анни Різатдінової.

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