Ризатдинова празднует 28 лет в Турции: Я уже не та наивная девочка, не умевшая говорить нет

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова сравнила себя с девушкой, которой она была 5 лет назад после медали на Олимпийских Играх-2016 в Рио

Анна Ризатдинова празднует день рождения / Фото: Instagram

Сегодня, 16 июля, чемпионка мира и призер Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова празднует день рождения. Одной из самых красивых украинских спортсменок исполняется 28 лет. И по этому случаю Ризатдинова, греясь на солнышке в Турции, сравнила себя с девушкой, которой была 5 лет назад после медали на Играх в Рио.

Читайте также: Прикрыла грудь цветами и вспомнила о Крыме: романтическое фото Ризатдиновой

"Анализируя себя, стала замечать, что Аня в 23 года и сейчас – это два разных человека! А ведь принято считать, что чем старше мы становимся, тем хуже – девушка интересна и привлекательна только в 21-23, а дальше она никому не нужна. Чушь! Я только сейчас приобретаю ту женственность и гармонию, к которой стремилась всю жизнь! Я уже не та наивная девочка, которая не умела говорить нет! Не верю в сказки , но верю в Любовь!", – написала Анна в Instagram

Анна Ризатдинова выступает за естественную красоту / Фото: Instagram

"В 23 я не знала, что такое жизнь, в силу того, что 17 лет провела в большом спорте, но они меня нормально испытали на прочность! Я сразу получила колоссальный опыт в отношениях (девушки его получают десятками лет), а я поняла, "как и что" с первого раза. Осознала, что "правильность" которой меня учили мои родители, никому не нужна! В этом мире надо выживать и каждый сам за себя!"

"Миф о том, что у меня олимпийская медаль, и мне можно дальше по жизни не работать, был развеян сразу! Я начала искать себя, реализовываться и поняла, что в этой жизни надо рассчитывать только на себя! В общем, благодарна всем трудностям, всем людям которые меня призирают и ненавидят, вы делаете меня сильнее. С днем рождения меня! Я уверенно могу сказать, что я горжусь собой"

Анна Ризатдинова в теплых краях / Фото: Instagram

Олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова / Фото: пресс-служба

Анна Ризатдинова / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Ранее мы рассказывали, как Анна Ризатдинова с сыном болела за сборную Украины на Евро-2020.