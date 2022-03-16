Путінська росія – зло! Чемпіон світу з шахів ненавидить президента своєї країни

Один з найвідоміших шахістів світу Гаррі Каспаров знову підтримав Україну та засудив дії путінського режиму

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Вони починають усвідомлювати – все більше російських відомих особистостей, зокрема й політичних, висловлюються на підтримку України та проти дій свого президента. Знову заговорив на просторах соціальних мереж гросмейстер Гаррі Каспаров, який покинув росію кілька років тому.

/ Фото: Facebook Гарии Каспарова, Facebook Гарри Каспарова

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13-й чемпіон світу з шахів відкрито заявляє про бажання розвалу тоталітарного путінського режиму. У наступній заяві на своїй сторінці у Facebook Каспаров закликав НАТО перейти від слів до дії.

"Ми на рубежі великих потрясінь у світі. Якщо Україна встоїть, то це означатиме не лише порятунок української державності, не лише поразку Путіна. Це означатиме зміну всього світового тренду, який символізувався піднесенням тоталітарних та авторитарних тенденцій у всьому світі. Сьогодні Україна – це передовий фронт. Гондор, який стоїть проти Мордору. Як передбачив Толкін, зло йде зі сходу. Зрозуміло, що на цьому світі немає абсолютного добра, це ідея книги. Але є абсолютне зло. Сьогодні путінська Росія уособлює собою абсолютне зло, і громадська думка по всьому світу з кожним днем зсувається у бік дедалі рішучіших дій. І для нас усіх життєво важливо, щоб це зло було розбите в Україні. НАТО зобов'язане втрутитися, і я сподіваюся, що громадська думка змусить це зробити".

Раніше у Росії відібрали право на проведення Всесвітньої шахової олімпіади, яка тепер відбудеться в Індії.