Шах і мат кремлю: російський політик засудив дії свого уряду

Повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну стало причиною дискваліфікації шахістів із країни-агресора. Постраждали й спортсмени із Білорусі. Президент Міжнародної шахової федерації росіянин Аркадій Дворкович підтвердив Mother Jones, що рада FIDE одноголосно підтримала усунення від змагань спортсменів із країни-агресора:
"Шахи об'єднують людей, щоб вони могли проявити себе за дошкою і об'єднатися навколо загальної радості від гри, побудованої на інтелектуальних зусиллях та спортивній майстерності. Ми у FIDE не змогли запобігти цій війні. Багато хто з нас безпосередньо допомагав страждаючим українським родинам.
Ми стежимо за тим, щоб у Росії чи Білорусі не було офіційної шахової діяльності, а гравцям не дозволялося представляти Росію чи Білорусь на офіційних чи рейтингових турнірах, доки не завершиться війна та українські гравці не повернуться до змагань. І їм будуть гарантовані місця у циклах чемпіонатів світу, попри пропущені кваліфікаційні змагання."
Крім цього, колишній помічник президента РФ (2008-2012 рр.) заявив, що засуджує військові злочини своєї країни на території України:
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"Війни – найгірше, з чим можна зіткнутися у житті. Будь-яка війна. У будь-якому місці. Війни не просто вбивають безцінні життя. Війни вбивають надії та прагнення, заморожують чи руйнують відносини та зв'язки. Зокрема й ця війна. FIDE виступає єдиним фронтом проти цієї війни та всіх війн та засуджує будь-яке використання військових засобів для вирішення політичних конфліктів. Мої думки з українськими мирними мешканцями, у тому числі з багатьма шахістами, які перебувають у небезпеці, і які не можуть змагатися чи навіть думати про шахів під час війни. FIDE зробить все можливе, щоб повернути українців та всіх у шахи, коли дозволять умови".