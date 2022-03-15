Шах і мат кремлю: російський політик засудив дії свого уряду

Повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну стало причиною дискваліфікації шахістів із країни-агресора. Постраждали й спортсмени із Білорусі. Президент Міжнародної шахової федерації росіянин Аркадій Дворкович підтвердив Mother Jones, що рада FIDE одноголосно підтримала усунення від змагань спортсменів із країни-агресора:

"Шахи об'єднують людей, щоб вони могли проявити себе за дошкою і об'єднатися навколо загальної радості від гри, побудованої на інтелектуальних зусиллях та спортивній майстерності. Ми у FIDE не змогли запобігти цій війні. Багато хто з нас безпосередньо допомагав страждаючим українським родинам.

Ми стежимо за тим, щоб у Росії чи Білорусі не було офіційної шахової діяльності, а гравцям не дозволялося представляти Росію чи Білорусь на офіційних чи рейтингових турнірах, доки не завершиться війна та українські гравці не повернуться до змагань. І їм будуть гарантовані місця у циклах чемпіонатів світу, попри пропущені кваліфікаційні змагання."