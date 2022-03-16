Путинская россия – зло! Чемпион мира по шахматам ненавидит президента своей страны

Один из величайших шахматистов мира Гарри Каспаров снова поддержал Украину и осудил действия путинского режима

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Все больше российских известных личностей, в том числе и политических, высказываются в поддержку Украины и против действий своего президента. Снова заговорил на просторах социальных сетей гроссмейстер Гарри Каспаров, покинувший россию несколько лет назад.

/ Фото: Facebook Гарии Каспарова, Facebook Гарри Каспарова

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13-й чемпион мира по шахматам открыто заявляет о желании развала тоталитарного путинского режима. В очередном заявлении на своей странице в Facebook Каспаров призвал НАТО перейти от слов к действиям.

"Мы находимся на рубеже великих потрясений в мире. Если Украина устоит, то это будет означать не только спасение украинской государственности, не только поражение Путина. Это будет означать изменение всего мирового тренда, который символизировался подъемом тоталитарных и авторитарных тенденций во всем мире. Сегодня Украина – это передовой фронт. Гондор, который стоит против Мордора. Как предсказал Толкин, зло идет с востока. Понятно, что в этом мире нет абсолютного добра, это идея книги. Но есть абсолютное зло. Сегодня путинская Россия олицетворяет собой абсолютное зло, и общественное мнение по всему миру с каждым днем сдвигается в сторону все более решительных действий. И для нас всех жизненно важно, чтобы это зло было разбито в Украине. НАТО обязано вмешаться, и я надеюсь, что общественное мнение заставит его это сделать".

Ранее у России отобрали право на проведение Всемирной шахматной олимпиады, которая теперь состоится в Индии.