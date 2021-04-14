Простоїть не менше 50 років: в Дніпрі побудували енергоефективний Олімпійський дім

Ультрасучасний Олімпійський дім незабаром відкриють в Дніпрі. Під час будівництва робили акцент на енергоефективності та обіцяють, що будівля простоїть не менше 50 років

Наближаються до завершення роботи по створенню нового Олімпійського дому в Дніпрі. У будинку, побудованому за програмою Президента "Велике будівництво", будуть розташовуватися обласні федерації з різних видів спорту. Про це повідомив сайт Дніпропетровської ОДА.

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Будівельні роботи в об'єкті вже завершені. Зараз проходить облаштування внутрішніх приміщень і території.

"Олімпійський будинок звели у Дніпрі – поряд з легкоатлетичним стадіоном та ареною для ігрових видів спорту. Тепер це єдиний ансамбль. Сучасний та зручний простір для спортсменів і тренерів", – заявив глава області Валентин Резніченко.

На першому поверсі буде вестибюль з гардеробною зоною, кімната охорони, тренерські та роздягальні для команд, великий конференц-зал на 162 місця.

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На другому – офісні кабінети для федерації футболу і Олімпійського комітету. Для людей з інвалідністю передбачений окремий заїзд та автостоянка, облаштовані пандуси і санвузол.

"Акцент у будівництві – на енергоефективності. Зробили вентильований фасад, спеціальну мембранну покрівлю – термін її експлуатації понад 50 років. Система опалення регульована – залежно від температури на вулиці буде змінюватись подача тепла. Економія енергії у будівлі максимальна", – зазначив заступник директора підрядної організації Олексій Ятін.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великий будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в 2021 році в рамках програми Президента планується відремонтувати і побудувати 80 стадіонів по всій Україні.

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