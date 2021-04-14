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Простоит не менее 50 лет: в Днепре построили энергоэффективный Олимпийский дом

14 апреля, 11:54

Александр Трикиша Александр Трикиша

Ультрасовременный Олимпийский дом вскоре откроют в Днепре. Во время строительства делали акцент на энергоэффективности и обещают, что здание простоит не менее 50 лет

Близятся к завершению работы по созданию нового Олимпийского дома в Днепре. В здании, построенном по программе Президента "Большая стройка", будут располагаться областные федерации по различным видам спорта. Об этом сообщил сайт Днепропетровской ОГА.

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Строительные работы в объекте уже завершены. Сейчас проходит обустройство внутренних помещений и территории.

"Олимпийский дом построили в Днепре – рядом с легкоатлетическим стадионом и ареной для игровых видов спорта. Теперь это единый ансамбль. Современное и удобное пространство для спортсменов и тренеров", – заявил глава области Валентин Резниченко.

На первом этаже будет вестибюль с гардеробной зоной, комната охраны, тренерские и раздевалки для команд, большой конференц-зал на 162 места.

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На втором – офисные кабинеты для федерации футбола и Олимпийского комитета. Для людей с инвалидностью предусмотрен отдельный заезд и автостоянка, обустроены пандусы и санузел.

"Акцент в строительстве – на энергоэффективности. Сделали вентилируемый фасад, специальную мембранную кровлю – срок ее эксплуатации более 50 лет. Система отопления регулируемая – в зависимости от температуры на улице будет меняться подача тепла. Экономия энергии в здании максимальная", – отметил заместитель директора подрядной организации Алексей Ятин.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 году в рамках программы Президента планируется отремонтировать и построить 80 стадионов по всей Украине.

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строительство спорт Днепр Олимпийская база украинские спортсмены

Источник: Сегодня|Спорт

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