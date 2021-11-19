Скільки кілограмів з'їдає найсильніша людина планети? Відповідь шокує!

Олексій Новіков розповів, які тортури їжею доводиться пройти для того, щоб тримати себе у робочій формі

Олексій Новіков - переможець турінру серед стронгменів

Володар титулу World Strongest Man 2021 Олексій Новіков заявив, що харчування йому не приносить задоволення.

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"Я можу їсти годину! Я їм, їм, їм... Воно так набридає і втомлює!" "Сидіти та їсти можна довго. Але ти встав, і знову голодний, потрібно знову їсти, і між цим ще якось тренуватись, робити якісь справи та жити звичайним життям. Важко!", – поділився в ефірі YouTube-каналу Олексія Торохтія.

Також стронгмен відзначив, що у день перед змаганнями йому потрібно вживати не менше трьох кілограмів їжі для хорошого результату.

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"Якщо брати правильну їжу, то біля 3-3,5 кілограм в день я з'їдаю точно, і це без води", – розповів Олексій.

Новіков додав, що витрачати час на приготування страв йому не хочеться, тому активно користується послугами доставки:

"Мені привозять готову їжу, і мені так зручніше, тому що я порахував, що готувати і замовляти їжу виходить приблизно на одне і теж. Тільки при замовленні готової їжі, у мене все пораховано, і тоді я нічого не забуваю і не трачу час на приготування".

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Варто відзначити, що спортсмен володар чотирьох титулів Найсильніша людина Україна, і схоже, на цьому не збирається зупинятись.