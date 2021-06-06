Найповільніший нокаут в ММА від найсильнішої людини у світі. Стронгмен шкодів свого суперника

У польському Гданську пройшов турнір зі змішаних єдиноборств. Головною подією вечора став поєдинок п'ятиразового володаря титулу "Найсильніша людина світу", стронгмена Маріуша Пудзяновського проти Лукаша Юрковського.
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Пудзяновський програв перший раунд, впевнено забрав другий і на початку третього перевів суперника в партер. Маріуш ліг на Юрковського, заблокував йому руки і дуже повільно завдавав удари кулаком по голові. Здалося, він просто шкодів свого суперника, який не міг чинити опір, і чекав, поки той здасться. Лукаш терпів скільки міг, але рефері сам зупинив це побиття. Після того спортсмени стали й обнялися.
June 6, 2021
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Раніше Кіра Батара, яка виступає у змішаних єдиноборствах, опублікувала відверте відео і закликала жінок полюбити себе.