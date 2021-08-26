Потягли "Мрію"! Українські силачі встановили неймовірний рекорд

Українські стронгмени зробили неймовірне – зрушили з місця найбільший літак у світі Ан-225 "Мрія". Силачі протягли 330 тонн (вага літака з паливом) – і потрапили в Книгу рекордів України.
"Рекорд встановили сьогодні. 4 метри і 30 сантиметрів за 1 хвилину і 13 секунд, – зазначив Віталій Зорін, представник національного реєстру рекордів.
Своє досягнення спортсмени присвятили 30-річчю Незалежності України. Ось імена героїв:
- Денис Бережник (Хуст)
- Віталій Герасимов (Дніпро)
- Денис Дубровський (Миколаїв)
- Сергій Конюшок (Київ)
- Богдан Ксенчук (Кривий Ріг)
- Олександр Лашин (Маріуполь)
- Сергій Пономарьов (Київ)
- Володимир Рекша (Львів)
Одним із суддів на заході був легендарний стронгмен, а нині народний депутат Василь Вірастюк, повідомляє КП в Україні.
Ан-225 Мрія – найбільший в світі транспортний літак, світовий рекордсмен вантажопідйомності. Створювався авіаконструкторами як літак, який стане першою сходинкою повітряного старту космічного корабля. Для цього він повинен був піднімати більше 250 тонн.