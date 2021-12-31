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При обстрілі снаряд убив нашого собаку: чому титулована шашистка втекла з України до Росії

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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МаленькийСереднійВеликий
31 грудня, 19:05
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Чотириразова чемпіонка світу з шахів Дар'я Ткаченко переїхала з України до Росії та у 2016 році отримала російський паспорт
Дар'я Ткаченко пояснила свій вибір на користь Росії
Дар'я Ткаченко пояснила свій вибір на користь Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Під прапором України Ткаченко чотири рази ставала чемпіонкою світу, двічі – чемпіонкою Європи. Але після початку війни на Донбасі дівчина перебралася до сусідньої країни.

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"Однією з причин було те, що я так і не отримала обіцяну мені квартиру, яку виділило житлове управління за спортивні результати за клопотанням міністерства спорту та Верховної ради. Мені просто ніде було жити у Києві", – зізналася Дар'я.

Після початку бойових дій на Донбасі будинок її батьків постраждав у результаті обстрілу, тому їм довелося переїхати до родичів у Росії, куди пізніше приїхала і сама спортсменка.

"А тут у 2014 році сталася війна, місто, в якому живуть мої батьки на Донбасі, було частково зруйноване, як і наш будинок, який також постраждав.

При обстрілі з літака снаряд убив нашого собаку, що було особливо прикро. Провівши кілька днів у підвалі, батьки вирішили залишити будинок та поїхали до родичів у Краснодарський край. Так, 2015 року я опинилася в Росії", – сказала шашистка.

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Отримання ж паспорта вона називає "рішенням адміністративних моментів", адже раніше з українським паспортом їй не давали візу для виїзду за кордон.

"Міжнародні поїздки лежать в основі професійної спортивної діяльності, це питання неможливо оминути, і в такому разі паспорт слід розглядати як проїзний документ", – вважає Ткаченко.

До речі, кілька років тому президент Федерації шашок України Анатолій Яценко, коментуючи перехід Ткаченко під триколор, заявив, що вона продалася за квартиру.

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