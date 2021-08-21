Перемогли п'ять збірних Росії! Українці виграли чемпіонат світу

Чоловіча збірна України стала переможцем чемпіонату світу з шахів в форматі швидкої гри. Наші шашкісти обійшли відразу п'ять збірних Росії!

Українські шашисти їдуть з Туреччини з медалями / Фото: Instagram

Турнір пройшов в Туреччині. Українську команду представляли Юрій Анікєєв, Фелікс Шепель і Денис Шкатула. До речі, раніше Анікєєв знищив кримського перебіжчика і став чемпіоном Європи.

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Цікаво, що Росію на чемпіонаті світу представляли відразу п'ять збірних, сформованих за принципом поділу країни на федеральні округи, пише Sport.ua.

1. Україна – 16 очок з 18

2. Росія (ДФО) – 14 очок

3. Росія (ПФО) – 14 очок

Проте, українці зуміли обійти їх, а також команди з Угорщини, Польщі, Туреччини та Афганістану.

Додамо, що жіноча команда завоювала на турнірі срібні медалі. Вони протистояли чотирьом командам з Росії.

1. Росія (ДФО) – 10 очок з 12

2. Україна – 9 очок

3. Росія (УФО) – 8 очок

Чемпіонів світу вже привітав президент України Володимир Зеленський.

"Вітаю чоловічу збірну України з першим місцем на командному чемпіонаті світу з шашок-64! Наші спортсмени подолали одразу п'ять збірних Росії та здобули золоті медалі. Хлопці, дякую за перемогу!", – написав він у Instagram.

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Раніше ми писали, що Міжнародний спортивний суд Лозанни анулював трирічну дискваліфікацію Юрія Анікєєва. Українець виграв суд у федерації, яка дискваліфікувала його за вишиванку і слова про Путіна.