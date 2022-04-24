Покинув Україну як біженець. Зізнання президента НОК України Сергія Бубки

У перші дні вторгнення Російської Федерації в Україну Сергій Бубка зник з інформаційного поля, чим викликав шквал критики на свою адресу

Бубка залишив Україну разом із біженцями / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Під час візиту керівництва українського спорту до Італії була досягнута домовленість про безплатну підготовку українських атлетів на Апеннінах. На зустрічі з місцевими журналістами глава НОК України Сергій Бубка вперше публічно висловився про війну.

Олімпійський чемпіон-1988 розповів, що у перші дні вторгнення РФ він був у Києві, а потім виїхав з України на зустріч із президентом МОК Томасом Бахом.

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"Я їхав поїздом із Києва до Львова. На три квадратні метри вагона було дев'ять дітей на верхній полиці та вісім дорослих унизу, з багажем та рештою. Деякі люди не мали їжі. Я трохи ділився з ними тим, що мав. Ми їхали 12 годин. Після цього мені потрібно було їхати машиною до Ужгорода, щоб перетнути кордон. Я відчув, що таке бути біженцем. Я був готовий кинути сумки і залишити лише рюкзак із документами, щоб перетнути кордон. Ніколи не знаєш, що може статися за хвилину.

Польща прийняла найбільше українських громадян / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Те, що сталося, схоже на дуже поганий сон. Те, що ми переживаємо, не передати словами. Особисто для мене, для моєї родини це дуже тяжко. Моїй мамі 85, вона не може рухатися і самостійно стояти. Вона не сама: про неї дбає мій старший брат. Він також не може виїхати. Ви маєте зрозуміти: вони в Донецьку. Це все, що я можу сказати", – цитує Бубку Суспільне.Спорт.

Сергій Бубка – президент НОК України / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у перші п'ять днів війни співробітники НОК України не могли вийти на зв'язок із своїм керівником.

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У зверненні українських спортсменів до МОК із закликом усунути Росію та Білорусь від участі у Паралімпіаді-2022, а також виключити ці країни з Міжнародного олімпійського комітету не було підпису президента НОК України – знаменитого стрибуна із жердиною Сергія Бубки.

Сергій Бубка / Фото: Getty Images

Народний депутат та олімпійський чемпіон Жан Беленюк різко висловився про відсутність чіткої позиції щодо жорстких санкцій до російських та білоруських спортсменів у глави НОК України Сергія Бубки.

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