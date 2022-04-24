Покинул Украину как беженец. Признание президента НОК Украины Сергея Бубки

В первые дни вторжения Российской Федерации в Украину Сергей Бубка исчез из информационного поля, чем вызвал шквал критики в свой адрес

Бубка покинул Украину вместе с беженцами / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Во время визита руководства украинского спорта в Италию была достигнута договоренность о бесплатной подготовке украинских атлетов на Апеннинах. На встрече с местными журналистами глава НОК Украины Сергей Бубка впервые публично высказался о войне.

Олимпийский чемпион-1988 рассказал, что в первые дни вторжения РФ он был в Киеве, а затем выехал из Украины на встречу с президентом МОК Томасом Бахом.

Реклама

"Я ехал поездом из Киева во Львов. На три квадратных метра вагона было девять детей на верхней полке и восемь взрослых внизу, с багажом и всем остальным. Некоторые люди не имели еды. Я делился немного с ними тем, что имел. Мы ехали 12 часов. После этого мне нужно было ехать на машине в Ужгород, чтобы пересечь границу. Я почувствовал, что такое быть беженцем. Я был готов бросить сумки и оставить только рюкзак с документами, чтобы пересечь границу. Никогда не знаешь, что может произойти за минуту.

Польша приняла наибольшее число украинских граждан / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

То, что случилось, похоже на очень плохой сон. То, что мы переживаем, не передать словами. Лично для меня, для моей семьи это очень тяжело. Моей маме 85, она не может двигаться и самостоятельно стоять. Она не сама: о о ней заботится мой старший брат. Он также не может уехать. Вы должны понять: они в Донецке. Это все, что я могу сказать", – цитирует Бубку Суспільне.Спорт.

Сергей Бубка – президент НОК Украины / Фото: Getty Images

Напомним, в первые пять дней войны сотрудники НОК Украины не могли выйти на связь со своим руководителем.

Реклама

В обращении украинских спортсменов к МОК с призывом отстранить Россию и Беларусь от участия в Паралимпиаде-2022, а также исключить эти страны из Международного олимпийского комитета не было подписи президента НОК Украины – знаменитого прыгуна с шестом Сергея Бубки.

Сергей Бубка / Фото: Getty Images

Народный депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк резко высказался об отсутствии четкой позиции по применению жестких санкций к российским и белорусским спортсменам у главы НОК Украины Сергея Бубки.

Реклама