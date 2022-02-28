Украинские спортсмены записали обращение к МОК – требуют наказать Россию и Беларусь

В записи обращения приняли участие Ольга Саладуха, Жан Беленюк, Элина Свитолина, Андрей Говоров, Александр Абраменко, Дарья Белодед, Анна Ризатдинова, Владислав Гераскевич, Ольга Харлан.
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Украинцы призвали исключить российский и белорусские Олимпийские комитеты из участия в Паралимпийских играх 2022 года, которые должны стартовать в Пекине 4 марта.
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