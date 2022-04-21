Итальянская рука помощи. Бубка и Гутцайт пристроили украинских спортсменов

500 атлетов из 20 видов спорта будут бесплатно тренироваться на Апеннинах до окончания войны

Бубка и Гутцайт договорились с Италией о помощи украинским спортсменам / Фото: Министерство молодежи и спорта Украины, Коллаж: Сегодня

Руководители украинского спорта провели плодотворную встречу с итальянскими коллегами. После множества обвинений в свой адрес, активную деятельность в период войны начал глава НОК Украины Сергей Бубка.

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Президент НОК вместе с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом встретились с президентом НОК Италии Джованни Малаго и генеральным секретарем Министерства спорта Италии Валентиной Веццали. Цель встречи – обеспечить тренировочный процесс для украинских спортсменов.

Итог переговоров получился позитивным. Италия обязалась бессрочно и бесплатно предоставить украинским атлетам место для тренировок. Всего на Апеннинах смогут готовиться к соревнованиям 500 украинцев из 20 разных видов спорта.

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Министр молодежи и спорта Украины поблагодарил за сотрудничество итальянцев:

"Я благодарен нашим коллегам, которые в трудные времена не отвращаются, а наоборот стараются помочь. Мы высоко ценим поддержку украинских спортсменов, ведь именно они разворачивают наше знамя на международных аренах и показывают силу и мощь украинского народа!", – сказал Вадим Гутцайт.

Пользоваться услугами итальянской стороны украинские спортсмены смогут вплоть до окончания войны в Украины.

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