Бубка зник. Глава НОК не виходить на зв'язок

У зверненні українських спортсменів до МОК із закликом усунути Росію та Білорусь від участі у Паралімпіаді-2022, а також виключити ці країни з Міжнародного олімпійського комітету немає підпису президента НОК України – знаменитого стрибуна із жердиною Сергія Бубки.
Про це повідомляє Tribuna.com.
За інформацією джерела, Сергій Бубка не виходить на зв'язок із початку повномасштабної війни Росії проти України Співробітники НОК України не можуть із ним зв'язатися.
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58-річний Сергій Бубка поки що ніяк не коментував агресію Росії проти України – ні у своїх соцмережах, ні в публічних коментарях.
При цьому його старший брат, 61-річний Василь Бубка, міститься у базі "Миротворця" як, цитуємо, посібник терористів, який співпрацює та фінансує терористичну організацію ДНР".
Нагадаємо, пішовши під брехливими гаслами повномасштабною війною на Україну, росіяни вже втратили тисячі життів і стали непотребом для всього цивілізованого світу.
Зокрема, сьогодні МОК рекомендував усунути Росію та Білорусь від усіх міжнародних змагань.