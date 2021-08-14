Олімпійську чемпіонку покусала собака. Спортсменка показала рани

Знаменита американська гімнастка Сімона Байлс гостювала на фермі, де її за палець укусила німецька вівчарка. Спортсменці довелося робити щеплення від правця

Байлз показала рану на пальці

Знаменита гімнастка Сімона Байлс невдало погостила у рідних на фермі. Спортсменка захотіла пограти з німецькою вівчаркою, але собака вкусила її за палець. Після цього Сімоні довелося зробити щеплення від правця.

Реклама

Читайте також: Я обікрала команду: гімнастка США плакала після перемоги Росії і її підтримали в Білому домі

"Німецькі вівчарки не люблять грати. Я все життя росла з цими собаками, мене ніколи не кусали. Але ця собака на фермі, мабуть, сказала мені: "Не сьогодні". Довелося йти до лікаря, щоб зробити щеплення", – зізналася Байлс.

Сімона Байлс – чотириразова олімпійська чемпіонка 2016 року, 19-разова чемпіонка світу (абсолютний рекорд в історії чемпіонату світу).

На Олімпійських іграх-2020 на Токіо Байлс завоювала "срібло" в командному багатоборстві та "бронзу" на колоді.