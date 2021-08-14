Олимпийскую чемпионку покусала собака. Спортсменка показала раны

Знаменитая американская гимнастка Симона Байлз гостила на ферме, где ее за палец укусила немецкая овчарка. Спортсменке пришлось делать прививку от столбняка

Байлз показала рану на пальце

Знаменитая гимнастка Симона Байлз неудачно погостила у родных на ферме. Спортсменка захотела поиграть с немецкой овчаркой, но собака укусила ее за палец. После этого Симоне пришлось сделать прививку от столбняка.

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"Немецкие овчарки не любят играть. Я всю жизнь росла с этими собаками, меня никогда не кусали. Но эта собака на ферме, видимо, сказала мне: "Не сегодня". Пришлось идти к врачу, чтобы сделать прививку", – призналась Байлз.

Симона Байлз – четырехкратная олимпийская чемпионка 2016 года, 19-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории чемпионата мира).

На Олимпийских играх-2020 в Токио Байлз завоевала "серебро" в командном многоборье и "бронзу" на бревне.