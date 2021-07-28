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Я обікрала команду: гімнастка США плакала після перемоги Росії і її підтримали у Білому домі

Олена Павлова Олена Павлова
28 липня, 00:19
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Чотириразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики американка Сімона Байлс знялася з командного багатоборства після першого виду і відкрила дорогу суперницям
Сімона Байлз невдало виконала опорний стрибок
Сімона Байлз невдало виконала опорний стрибок / Фото: Reuters

Після отримання срібної нагороди на Олімпіаді в Токіо Байлз оцінила свій єдиний виступ в опорному стрибку, який завалила. У американки була заявлена найвища складність, але вона отримала найменшу оцінку в збірній США – 13,766 бала.

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"Я трохи втратила орієнтир, коли стрибала. Це було дуже жалюгідно. Напевно, я обікрала команду, ми могли б отримати більше балів. Намагалася зробити 2,5 обороту, але довелося зробити півтора. Це не найкращий мій виступ, але так вийшло", – цитує Сімону Чемпіонат

А потім Байлз розплакалася під час інтерв'ю після питань про свій психологічний стан. Відзначивши, що більше не довіряє собі так, як раніше. Також вона стала більше нервувати, займаючись гімнастикою: "І я не відчуваю такої радості, як раніше".

"Мені хотілося, щоб ці Ігри були для мене святом. Я продовжувала робити це для інших людей. І мені дуже прикро, що те, чим я люблю займатися, забрали у мене, щоб принести задоволення іншим. Мені допомогла терапія, як і ліки. Але якщо потрапляєш в дуже стресову ситуацію, то починаєш божеволіти"

Навіть прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі відреагувала на зняття Байлз з командного багатоборства на Олімпіади-2020: "Висловлюю подяку і підтримку Сімоні Байлз, вона на цього заслуговує. Вона залишається найкрутішою, і нам дуже пощастило, що ми можемо спостерігати за її виступами".

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