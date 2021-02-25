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Олімпійському терпінню прийшов кінець: силачів готові вигнати з Ігор

25 лютого, 16:23

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Через допінгові скандали Олімпіада-2024 може пройти без важкої атлетики

Важку атлетику можуть виключити з програми Олімпійських ігор 2024 року. Ця тема стала однією з головних на засіданні виконкому Міжнародного олімпійського комітету.

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"Ми дуже стурбовані ситуацією в Міжнародній федерації важкої атлетики (IWF) на тлі відсутності істотних змін в системі управління цієї організації. З жалем мушу констатувати, що федерація важкої атлетики проігнорувала наші вимоги, не дивлячись на всі застереження. Якщо наша стурбованість залишиться, то постане питання виступу важкоатлетів на Олімпіаді в Парижі і наступних Іграх" , – сказав глава МОК Томас Бах.

Протистояння МОК і IWF триває з 2017 року, коли Бах вперше пригрозив виключити важку атлетику з програми Ігор-2024, якщо федерація не буде належним чином боротися з допінгом у своєму виді спорту. До березня 2019 року були сформовані критерії дорожньої карти щодо виходу з кризи, про виконання яких IWF рапортувала в травні того ж року, повідомляє newsru.com.

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У січні 2020 року на німецькому телеканалі ARD вийшов фільм журналіста Хайо Зеппельта про корупцію і приховування допінгу в IWF, який призвів до відставки багаторічного керівника федерації Тамаша Аяна і скорочення квот для важкоатлетів на Іграх-2024 в Парижі. На Олімпіаді в столиці Франції зможуть змагатися тільки 120 штангістів проти 196 в Токіо-2020.

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важка атлетика Олімпіада-2024

Джерело: NEWSru.com

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