Олімпійському чемпіону дали 16 років ув'язнення. Що він накоїв

Знаменитий монгольський дзюдоїст Найдангійн Тувшинбаяр рік тому у стані алкогольного сп'яніння до смерті побив друга

Тувшинбаяр через рік узнав свій вирок / Фото: Колаж: Сьогодні

Олімпійського чемпіона з дзюдо з Монголії Найдангійна Тувшинбаяра засуджено до 16 років в'язниці за вбивство. Раніше юного дзюдоїста вбили після перемоги на турнірі.

У квітні минулого року дзюдоїст у стані алкогольного сп'яніння побив друга, який пізніше помер від отриманих травм.

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"Я дуже жалкую про те, що трапилося, свою вину визнаю. Загиблий був моїм найкращим другом, він стояв за всіма моїми успіхами. Приношу щирі вибачення сім'ї загиблого, його братам і батькам. Я не збирався вбивати свого друга. Я винен у всьому цьому і хочу, щоб суддя виніс мені вирок. Я допомагатиму сім'ї свого друга до кінця свого життя", – заявив Тувшинбаяр у суді.

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Дзюдоїст вигравав золото Ігор-2008 у Пекіні, де виступав у ваговій категорії до 100 кг. Також він є срібним призером Лондона-2012.