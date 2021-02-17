Смерть за "золото"! Юного дзюдоїста вбили після перемоги на турнірі

Дика історія сталася в Туркменістані. Юного дзюдоїста вбили через те, що він не захотів здавати поєдинок.
Як повідомляє Turkmen.news, після завершення змагань 14-річного переможця Сулеймана Турсунбаєва разом з тренером відвезли в невідомому напрямку, після чого жорстко побили.
Пізніше спортсмена доставили в столичну лікарню, але там Турсунбаєву в допомозі відмовили і відправили його лікуватися за місцем проживання, а це за 500 км від Ашхабада. Через кілька днів Сулейман помер у районній лікарні.
За інформацією джерела, Турсунбаєва побили через те, що він відмовився здати бій на турнірі проти курсанта вищого навчального закладу МВС Туркменістану.
Раніше ми писали, що кубинського боксера застрелили на свинофермі у Флориді через два дні після кращого бою в кар'єрі Єндріс Родрігес Вальдеc в суботу завершив поєдинок внічию, а в понеділок загинув від рук "боягузливого дегенерата".
Також ми повідомляли, що в кінці вересня помер 25-річний боксер Болот Атакулов. З'явилися подробиці вбивства киргизького боксера в Росії. 25-річний Болот Атакулов посварився з дівчиною, за що був до смерті побитий п'яним відвідувачем бару.
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