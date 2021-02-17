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Смерть за "золото"! Юного дзюдоїста вбили після перемоги на турнірі

17 лютого, 20:27

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Спортсмен відмовився здати чемпіонський поєдинок

Дика історія сталася в Туркменістані. Юного дзюдоїста вбили через те, що він не захотів здавати поєдинок.

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Як повідомляє Turkmen.news, після завершення змагань 14-річного переможця Сулеймана Турсунбаєва разом з тренером відвезли в невідомому напрямку, після чого жорстко побили.

Пізніше спортсмена доставили в столичну лікарню, але там Турсунбаєву в допомозі відмовили і відправили його лікуватися за місцем проживання, а це за 500 км від Ашхабада. Через кілька днів Сулейман помер у районній лікарні.

За інформацією джерела, Турсунбаєва побили через те, що він відмовився здати бій на турнірі проти курсанта вищого навчального закладу МВС Туркменістану.

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Раніше ми писали, що кубинського боксера застрелили на свинофермі у Флориді через два дні після кращого бою в кар'єрі Єндріс Родрігес Вальдеc в суботу завершив поєдинок внічию, а в понеділок загинув від рук "боягузливого дегенерата".

Також ми повідомляли, що в кінці вересня помер 25-річний боксер Болот Атакулов. З'явилися подробиці вбивства киргизького боксера в Росії. 25-річний Болот Атакулов посварився з дівчиною, за що був до смерті побитий п'яним відвідувачем бару.

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