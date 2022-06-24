Олімпіада розширюється: на Іграх-2026 буде вісім нових дисциплін

На змаганнях в Італії глядачі побачать ще більше боротьби за медалі у скі-альпінізмі, скелетоні, фрістайлі, стрибках з трампліну та санях

На зимовій Олімпіаді-2026 додасться вісім нових дисциплін / Фото: Колаж: Сьогодні

Міжнародний олімпійський комітет включив вісім нових дисциплін до програми зимових Олімпійських ігор 2026 року, які відбудуться в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. Церемонія відкриття Ігор пройде на стадіоні, де свій найкращий гол забив Андрій Шевченко.

До програми ОІ-2026 увійшли:

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змагання зі скі-альпінізму (чоловічий та жіночий спринт, а також змішана естафета);

змішані командні змагання зі скелетону;

чоловічий та жіночий парний могул у фрістайлі;

жіночі змагання у стрибках на лижах з великого трампліну;

жіночі змагання у санях-двійках.

У програмі біатлону змін немає – сингл-мікст не включений до списку змагань Олімпіади.

Нагадаємо, що вперше в історії Ігор логотип змагань було обрано за допомогою онлайн-голосування.

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Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року.