Олимпиада расширяется: на Играх-2026 будет восемь новых дисциплин

Международный олимпийский комитет включил восемь новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Церемония открытия Игр состоится на стадионе, где свой лучший гол забил Андрей Шевченко.
В программу ОИ-2026 вошли:
- соревнования по ски-альпинизму (мужской и женский спринт, а также смешанная эстафета);
- смешанные командные соревнования по скелетону;
- мужской и женский парный могул во фристайле;
- женские соревнования в прыжках на лыжах с большого трамплина;
- женские соревнования в санях-двойках.
В программе биатлона изменений нет – сингл-микст не включен в список соревнований Олимпиады.
Напомним, что впервые в истории Игр логотип соревнований был выбран при помощи онлайн-голосования.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.