Церемония открытия Олимпиады пройдет на стадионе, где свой лучший гол забил Андрей Шевченко

Зимние Олимпийские игры в 2036 году пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо

Шевченко играл на "Сан-Сиро" за Милан

Мэр Милана Джузеппе Сала сообщил, что церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года состоится на стадионе "Сан-Сиро".

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Интересно, что два миланских клуба, выступающих на "Сан-Сиро" – Интер и Милан, вместе с Салой продвигают планы по строительству нового стадиона в городе.

Однако, по словам городского главы, независимо от времени, когда будет построен новый стадион, церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года будет проходить на нынешнем стадионе как дань уважения его славной истории.

Церемонию закрытия Олимпиады планируется провести на территории Арена ди Верона – античного римского амфитеатра в Вероне.

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Зимние Олимпийские игры 2026 года примут Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Напомним, что на "Сан-Сиро" свои лучшие голы провел украинский форвард Андрей Шевченко. Посмотрите его, пожалуй лучший гол на этом легендарном стадионе.