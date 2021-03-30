Русский
$ 27,97
32,97
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Вперше в історії! Лого Олімпіади вибрали онлайн-голосуванням

30 березня, 17:13

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

В Італії визначилися з емблемою зимових Ігор-2026

Сьогодні Міжнародний олімпійський комітет представив офіційну емблему зимових Олімпійських ігор 2026 року, що проходитимуть в Мілані і Кортіна-д'Ампеццо.

Реклама

У голосуванні на сайті організаційного комітету Олімпіади перемогла емблема Futura, яка набрала 74% з 871 тисячі опитаних.

Іншим варіантом було лого Dado.

Читайте також: Названа господаря Олімпіади-2026: результати голосування і божевільна радість переможців

Реклама

Презентація емблеми Futura

Презентація емблеми Dado

Це перший випадок в історії Ігор, коли логотип змагань був обраний за допомогою онлайн-голосування. Олімпійські ігри пройдуть з 6 по 22 лютого 2026 року.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Олімпійські ігри Олімпіада-2026
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Це просто кайф": вигляд зверху на тренуванні сексуальної спортсменкиІнші
Сіточка, яка не приховує нічого: еротична сукня від словацької велосипедистки
Сіточка, яка не приховує нічого: еротична сукня від словацької велосипедисткиІнші
Оксано, чи ти це? Такою Баюл ми ще не бачили!
Оксано, чи ти це? Такою Баюл ми ще не бачили!Інші
Блискуча чемпіонка Білодід вразила новою зачіскою
Блискуча чемпіонка Білодід вразила новою зачіскоюІнші
Нижня білизна, через яку видно все: надто відверті фото ринг-гьорл
Нижня білизна, через яку видно все: надто відверті фото ринг-гьорлІнші
Найгарячіша фанатка американського футболу: дивіться не обпечіться
Найгарячіша фанатка американського футболу: дивіться не обпечітьсяІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти