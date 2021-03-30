Вперше в історії! Лого Олімпіади вибрали онлайн-голосуванням

Сьогодні Міжнародний олімпійський комітет представив офіційну емблему зимових Олімпійських ігор 2026 року, що проходитимуть в Мілані і Кортіна-д'Ампеццо.
У голосуванні на сайті організаційного комітету Олімпіади перемогла емблема Futura, яка набрала 74% з 871 тисячі опитаних.
Іншим варіантом було лого Dado.
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Презентація емблеми Futura
#TeamFutura Vota il logo di # MilanoCortina2026 sul sito e sulla App. Ecco Futura pic.twitter.com/7kglB7zTHD- Milano Cortina 2026 (@ milanocortina26) March 21, 2021
Презентація емблеми Dado
#TeamDado Vota il logo di # MilanoCortina2026 sul sito e sulla App. Ecco Dado pic.twitter.com/9N3iRnRvvP- Milano Cortina 2026 (@ milanocortina26) March 21, 2021
Це перший випадок в історії Ігор, коли логотип змагань був обраний за допомогою онлайн-голосування. Олімпійські ігри пройдуть з 6 по 22 лютого 2026 року.
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