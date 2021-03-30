Вперше в історії! Лого Олімпіади вибрали онлайн-голосуванням

В Італії визначилися з емблемою зимових Ігор-2026

Сьогодні Міжнародний олімпійський комітет представив офіційну емблему зимових Олімпійських ігор 2026 року, що проходитимуть в Мілані і Кортіна-д'Ампеццо.

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У голосуванні на сайті організаційного комітету Олімпіади перемогла емблема Futura, яка набрала 74% з 871 тисячі опитаних.

Іншим варіантом було лого Dado.

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Презентація емблеми Futura

Презентація емблеми Dado

Це перший випадок в історії Ігор, коли логотип змагань був обраний за допомогою онлайн-голосування. Олімпійські ігри пройдуть з 6 по 22 лютого 2026 року.

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