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Вогняний розігрів перед 8 Березня: топ найгарячіших спортсменів світу

7 березня, 19:29

Олена Павлова Олена Павлова

Починаємо створювати святковий настрій уже сьогодні

До 8 Березня залишилися лічені години. І як би ви, дівчата, не ставилися до цього жіночого свята, ми однаково вирішили порадувати всіх добіркою найбажаніших і найсексуальніших чоловіків світу. Пані, не дякуйте!

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КОРОЛЬ ТОНГА

Відкриє рейтинг зірка з Королівства Тонга Піта Тауфатофуа. Від жару цього хлопця танув сніг на зимовій Олімпіаді-2018.

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Тауфатофуа привернув увагу всього світу, коли ніс прапор Тонга на церемонії відкриття Ігор 2016 в Ріо з оголеним і намазаним маслом торсом. На Олімпіаді в Бразилії спортсмен виступав у змаганнях з тхеквондо, та вилетів у першому раунді.

На церемонії відкриття Ігор-2018 в Пхенчхані Тауфатофуа повторив шоу 2016 року і за температури нижче нуляпройшовся з прапором напівголим і в традиційній спідниці. А останнім часом він ще захопився веслуванням.

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РЕКОРДНИЙ КРАСУНЧИК

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" португальський футболіст Кріштіану Роналду регулярно очолює всілякі рейтинги та поза очі має прізвисько "Красунчик". І хоч нападник "Ювентуса" вже має супутницю життя, жаркі романи з його минулого досі спливають на сторінках ЗМІ. А сам Кріро – рекордсмен з кількості фоловерів в Instagram – 268 млн.

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ВОЛОДАР ВОДИ

Улюбленець жінок в усьому світі – французький плавець Флоран Маноду. Гарячий брюнет-спринтер – олімпійський чемпіон 2012 року, 7-кратний чемпіон світу та 9-разовий чемпіон Європи. А завдяки своїй зовнішності він неймовірно популярний в рекламі.

ВІЧНИЙ БЕКС

У 45 років не здає позицій і легенда англійського футболу Девід Бекхем. Зірка "Манчестер Юнайтед" і "Реала" осів у Сполучених Штатах, де веде світський спосіб життя і розвиває свій футбольний клуб "Інте" з Маямі. Але все ще назахват у рекламі. А минулого року він обійшов Роналду в рейтингу найсексуальніших футболістів.

З РЕГБІ – У ГЛЯНЕЦЬ

У минулому професійний регбіст Нік Янгквест за межами поля швидко став популярною моделлю і улюбленцем Пако Рабанна. А тепер австралієць активно знімається в рекламі та кіно.

СУПЕРВАЖКИЙ ДИВІЗІОН

Останнім часом ввірвався у всілякі рейтинги "гарячих" хлопців чемпіон світу за трьома основними версіями в суперважкій вазі Ентоні Джошуа. Офіційно нежонатий британець активно готується до об'єднавчого бою з Тайсоном Ф'юрі, а потім можливий поєдинок і з українцем Олександром Усиком.

КОЛУМБІЙСЬКІ ПРИСТРАСТІ

Хлоп'яча зовнішність колумбійського красеня Хамеса Родрігеса розтопить серце майже будь-якої дівчини. Зірка англійського "Евертона" прикрашала собою обкладинки ряду відомих журналів. Також Хамеса не раз визнавали одним з найсексуальніших спортсменів року.

СЕРЦЕЇД З БРАЗИЛІЇ

І ще один плавець у нашій добірці – бразилець Марселу Шеригіні. В активі 30-річного південноамериканця поки немає олімпійського "золота", зате він розбив своєю усмішкою мільйони сердець.

РИМСЬКИЙ ВОВК

Італійська чарівність тенісиста Маттео Берреттіні помітна неозброєним оком. У 24-річного переможця п'яти турнірів ATP вже ціла армія шанувальниць, і це ще не межа.

Раніше ми повідомляли, що команду Бекхема очолив тренер жіночої збірної.

Дивіться також, як відеоблогер-пенсіонер Дід Панч випустив нову серію свого ютуб-шоу, де разом з молоддю обговорив 8 Березня. Свято це чи "день сексизму"?

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