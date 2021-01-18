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Команду Бекхема очолив тренер жіночої збірної. Порадила Вікторія?

18 січня, 21:35

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Команда зіркового футболіста готується до другого сезону в MLS

Філ Невілл став головним тренером клубу Девіда Бекхема "Інтер Майамі". Про це повідомляється на офіційному сайті клубу MLS. До цього колишній гравець "Манчестер Юнайтед" очолював жіночу збірну Англії і привів команду до четвертого місця на чемпіонаті світу 2019 року.

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Невілл і Бекхем є випускниками академії "МЮ" і кілька років виступали під керівництвом Алекса Фергюсона. До слова, Невілл входив в тренерський штаб "Червоних дияволів" при Девід Мойес, а також асистував своєму братові Гарі в "Валенсії".

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У 2020 році "Інтер" провів дебютний сезон в MLS і завершив сезон в плей-офф кваліфікації, поступившись "Нешвіллу".

У міжсезоння команда Бекхема посилилася екс-форвардом "Реала", "Наполі" і "Ювентуса" Гонсало Ігуаїном, а також ще одним колишнім гравцем "Ювентуса" Блезом Матьюіді. Француз стане першим чинним чемпіоном світу, хто зіграє в MLS.

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Девід Бекхем. MLS Інтер Майамі Фил Невілл

Джерело: Сегодня|Спорт

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