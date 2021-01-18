Команду Бекхема очолив тренер жіночої збірної. Порадила Вікторія?

Філ Невілл став головним тренером клубу Девіда Бекхема "Інтер Майамі". Про це повідомляється на офіційному сайті клубу MLS. До цього колишній гравець "Манчестер Юнайтед" очолював жіночу збірну Англії і привів команду до четвертого місця на чемпіонаті світу 2019 року.

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Невілл і Бекхем є випускниками академії "МЮ" і кілька років виступали під керівництвом Алекса Фергюсона. До слова, Невілл входив в тренерський штаб "Червоних дияволів" при Девід Мойес, а також асистував своєму братові Гарі в "Валенсії".

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У 2020 році "Інтер" провів дебютний сезон в MLS і завершив сезон в плей-офф кваліфікації, поступившись "Нешвіллу".

У міжсезоння команда Бекхема посилилася екс-форвардом "Реала", "Наполі" і "Ювентуса" Гонсало Ігуаїном, а також ще одним колишнім гравцем "Ювентуса" Блезом Матьюіді. Француз стане першим чинним чемпіоном світу, хто зіграє в MLS.

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