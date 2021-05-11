Обійміть своїх дітей: після розстрілу в казанській школі чемпіонка ОІ написала про біль

Уродженка Дніпра, російська фігуристка Тетяна Волосожар, відреагувала на трагедію, яка сьогодні забрала вже 10 людських життів

Тетяна Волосожар з дочкою / Фото: Instagram

Колишня українська фігуристка Тетяна Волосожар, яка стала дворазовою олімпійською чемпіонкою вже під прапором Росії, відреагувала на трагедію в казанській школі, де колишній учень сьогодні розстрілював дітей і педагогів.

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"Казань, ми з тобою... Наші найглибші співчуття всім близьким, рідним і друзям тих, хто постраждав сьогодні в цій страшній трагедії. Страшніше за все, коли страждають діти. Не уявляю біль, яку відчувають зараз батьки загиблих і потерпілих. Обійміть всі сьогодні своїх дітей якомога міцніше", – написала у своєму Instagram Тетяна

Тетяна Волосожар / Фото: Instagram

Нагадаємо, у вівторок, 11 травня, у російській Казані 19-річний Ільназ Галявієв пробрався зі зброєю в школу і відкрив вогонь по учнях і вчителях, в результаті загинули щонайменше 10 осіб, десятки поранені. Стрілка згодом затримали правоохоронці.

Відео: соцмережі