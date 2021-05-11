Обнимите своих детей: после расстрела в казанской школе чемпионка ОИ написала про боль

Уроженка Днепра, российская фигуристка Татьяна Волосожар, отреагировала на трагедию, которая сегодня забрала уже 10 человеческих жизней

Татьяна Волосожар с дочерью / Фото: Instagram

Бывшая украинская фигуристка Татьяна Волосожар, которая стала двукратной олимпийской чемпионкой уже под флагом России, отреагировала на трагедию в казанской школе, где бывший ученик сегодня расстреливал детей и педагогов.

Реклама

Читайте также: Каталась беременная: бывшая украинка родит ребенка олимпийскому чемпиону из России

"Казань, мы с тобой... Наши самые глубокие соболезнования всем близким, родным и друзьям тех, кто пострадал сегодня в этой жуткой трагедии. Самое кошмарное, когда страдают дети. Не представляю боль, которую испытывают сейчас родители погибших и пострадавших. Обнимите все сегодня своих детей как можно крепче", – написала в своем Instagram Татьяна

Татьяна Волосожар / Фото: Instagram

Напомним, во вторник, 11 мая, в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев проник с оружием в школу и открыл огонь по ученикам и учителям, в результате погибли по меньшей мере 10 человек, десятки ранены. Стрелка впоследствии задержали правоохранители.

Видео: соцсети