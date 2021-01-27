Каталася вагітна: колишня українка народить дитину олімпійському чемпіону з Росії

Колишня українська фігуристка, дворазова олімпійська чемпіонка в парному катанні під російським прапором Тетяна Волосожар вагітна. Спортсменка показала фото з кругленьким животом. У 2015 році Волосожар вийшла заміж за свого партнера, російського фігуриста Максима Транькова. А 16 лютого 2017 року у пари народилася дочка Анжеліка.

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"Думаю, все зрозуміло без слів. Приховувати було дуже важко! І справа навіть не в розмірах живота (хоча і в цьому теж), але, коли щастя тебе буквально переповнює, важко стримуватися і не спалитися. Хоча багато хто писав мені, що змінився погляд, посмішка. Нам дуже хотілося, щоб це якомога довше залишалося сімейною таємницею. Але я дуже рада, що нарешті можу поділитися своєю головною і найкращою новиною 2021 року", – написала Волосожар в Instagram.

Також виявилося, що в шоу "Льодовиковий період" Тетяна брала участь, будучи вагітною. Її партнером по шоу був актор Євген Пронін.

"Я працювала спільно з доктором, вона мені дозволяла кататися. До того ж у мене вже був досвід з Анжелікою – з нею я до чотирьох місяців виступала. Жені про вагітність не розповідала. Я не хотіла, щоб наша сімейна новина впливала на проєкт, щоб мене хтось пожалів або, навпаки, говорили: "Вони пішли, тому що Таня дізналася, що вона в положенні", – цитує Тетяну Wday.

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Волосожар виступала за Україну в парі зі Станіславом Морозовим до 2010 року, коли тандем став восьмим на Олімпіаді у Ванкувері. Під синьо-жовтим прапором Тетяна була 4-ю на чемпіонаті Європи і шостою – на світі. А в парі з Траньковим стала дворазовою олімпійською чемпіонкою 2014 року, чемпіонкою світу і чотирикратної чемпіонкою Європи.

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