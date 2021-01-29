Неземна краса Левченко змусила чоловіків зізнаватися в коханні після нічної прогулянки

Титулована стрибунка у висоту Юлія Левченко, яку багато хто називає найкрасивішою спортсменкою України, нечасто балує особистими фото в соціальних мережах. Але якщо вже викладає, то вони викликають фурор серед її підписників. Напередодні віце-чемпіонка світу прогулялася по нічному Києву, але фоловерів вразило не місто, а краса легкоатлетки.

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"Неймовірна", "краса неземна", "сяюча", "ти прекрасна, як диво ночі", "вбивча посмішка", "ця посмішка мене врятувала", "я тебе люблю", – чого тільки не писали Левченко друзі і зачаровані шанувальники .

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Раніше Левченко посіла друге місце на "Різдвяних стартах" в Києві. А 19-річна Ярослава Магучіх з Дніпра виграла їх з кращим результатом цього року в світовій легкій атлетиці – 2,02 м, повторивши рекорд України в приміщенні.

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Восени Левченко підкорила Говерлуі прокотилася на найдовшому тролії України. Екстремальним відео спортсменка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Відзначимо, що довжина троллея становить 1130 метрів з перепадом висоти більше 190 м.

Відео: Instagram

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