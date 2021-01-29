Русский
$ 28,19
34,1
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Неземна краса Левченко змусила чоловіків зізнаватися в коханні після нічної прогулянки

29 січня, 00:34

Олена Павлова Олена Павлова

Українська легкоатлетка зачарувала всіх своєю посмішкою

Титулована стрибунка у висоту Юлія Левченко, яку багато хто називає найкрасивішою спортсменкою України, нечасто балує особистими фото в соціальних мережах. Але якщо вже викладає, то вони викликають фурор серед її підписників. Напередодні віце-чемпіонка світу прогулялася по нічному Києву, але фоловерів вразило не місто, а краса легкоатлетки.

Реклама

Читайте також: Богині у вогні і лайках: календар купальників-2020 від красунь українського спорту

"Неймовірна", "краса неземна", "сяюча", "ти прекрасна, як диво ночі", "вбивча посмішка", "ця посмішка мене врятувала", "я тебе люблю", – чого тільки не писали Левченко друзі і зачаровані шанувальники .

В тренді
Олімпіаду-2020 запропонували перенести з Японії в США

Раніше Левченко посіла друге місце на "Різдвяних стартах" в Києві. А 19-річна Ярослава Магучіх з Дніпра виграла їх з кращим результатом цього року в світовій легкій атлетиці – 2,02 м, повторивши рекорд України в приміщенні.

Реклама

Восени Левченко підкорила Говерлуі прокотилася на найдовшому тролії України. Екстремальним відео спортсменка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Відзначимо, що довжина троллея становить 1130 метрів з перепадом висоти більше 190 м.

Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

легка атлетика Київ Стрибки у висоту Юлія Левченко
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Покарання СРСР за криваве побоїще і змова проти США: ТОП-5 бойкотів Олімпіад
Покарання СРСР за криваве побоїще і змова проти США: ТОП-5 бойкотів ОлімпіадІнші
"Хлопці кричали від болю": збірну Словенії отруїли на чемпіонаті світуІнші
UFC 257: повернення легенди. Прогноз на бій Макгрегор – Пуар'є
UFC 257: повернення легенди. Прогноз на бій Макгрегор – Пуар'єІнші
Такі груди стрибати не заважає? Сексуальна спортсменка готується до Олімпіади
Такі груди стрибати не заважає? Сексуальна спортсменка готується до ОлімпіадиІнші
"Жодна людина не була зі мною так довго". Знаменитий український велогонщик приспав свою вівчаркуІнші
"Я плакала!" Найкращій спортсменці України Білодід не дали пожити іншим життямІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти