Неземная красота Левченко заставила мужчин признаваться в любви после ночной прогулки

Титулованная прыгунья в высоту Юлия Левченко, которую многие называют самой красивой спортсменкой Украины, нечасто балует личными фото в социальных сетях. Но если уж выкладывает, то они производят фурор среди ее подписчиков. Накануне вице-чемпионка мира прогулялась по ночному Киеву, но фоловеров поразил не город, а красота легкоатлетки.

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"Невероятная" , "красота неземная", "сияющая", "ты прекрасна, как волшебство ночи", "убийственная улыбка", "эта улыбка меня спасла", "я тебя люблю", – чего только не писали Левченко друзья и очарованные поклонники.

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Ранее Левченко заняла второе место на "Рождественских стартах" в Киеве. А 19-летняя Ярослава Магучих из Днепра выиграла их с лучшим результатом этого года в мировой легкой атлетике – 2,02 м, повторив рекорд Украины в помещении.

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Осенью Левченко покорила Говерлу и прокатилась на самом длинном троллее Украины. Экстремальным видео спортсменка поделилась на своей странице в Instagram. Отметим, что длина троллея составляет 1130 метров с перепадом высоты более 190 м.

Завтрак Юлии Левченко Видео: Instagram

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