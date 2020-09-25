Прокатилась на самом длинном троллее Украины и покорила Говерлу. Как прошел день Юлии Левченко

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко прокатилась на самом длинном троллее Украины в Буковеле. Экстремальным видео спортсменка поделилась на своей странице в Instagram. Отметим, что длина троллея составляет 1130 метров с перепадом высоты более 190 м. Аттракцион имеет три линии, относится к 10-ке самых длинных в Европе и является самым длинным в Украине. Время полета составляет около 100 секунд.

Юлия Левченко прокатилась на самом длинном троллее Украины Видео: Instagram

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А перед этим Юлия покорила вершину самой высокой горы Украины Говерлы. "Мой первый подъем на Говерлу", подписала снимок Левченко.

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Ктсати, буквально день назад там побывала другая наша знаменитая спортсменка – дзюдоистка Дарья Белодид. "И снова мы покорили Говерлу. Я уже сбилась со счета, какой это подъем, но около двадцати раз есть. Каждый раз поднимаюсь и думаю, какие же у нас есть красивые места, природа, горы, леса. Невозможно налюбоваться", – делилась впечатлениями двукратная чемпионка мира.

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Ранее мы писали, что украинские легкоатлеты собрали богатый урожай медалей на "Бриллиантовой лиге" в Риме. Юлия Левченко и Андрей Проценко взяли "золото" в прыжках в высоту в Италии.

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