Українська
$ 28,25
32,89
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Прокатилась на самом длинном троллее Украины и покорила Говерлу. Как прошел день Юлии Левченко

25 сентября, 22:01

Александр Трикиша Александр Трикиша

На самой высокой горе Украины Левченко разминулась с дзюдоисткой Дарьей Белодед

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко прокатилась на самом длинном троллее Украины в Буковеле. Экстремальным видео спортсменка поделилась на своей странице в Instagram. Отметим, что длина троллея составляет 1130 метров с перепадом высоты более 190 м. Аттракцион имеет три линии, относится к 10-ке самых длинных в Европе и является самым длинным в Украине. Время полета составляет около 100 секунд.

Юлия Левченко прокатилась на самом длинном троллее Украины Видео: Instagram
Реклама

А перед этим Юлия покорила вершину самой высокой горы Украины Говерлы. "Мой первый подъем на Говерлу", подписала снимок Левченко.

INSTAGRAM

Ктсати, буквально день назад там побывала другая наша знаменитая спортсменка – дзюдоистка Дарья Белодид. "И снова мы покорили Говерлу. Я уже сбилась со счета, какой это подъем, но около двадцати раз есть. Каждый раз поднимаюсь и думаю, какие же у нас есть красивые места, природа, горы, леса. Невозможно налюбоваться", – делилась впечатлениями двукратная чемпионка мира.

INSTAGRAM

Ранее мы писали, что украинские легкоатлеты собрали богатый урожай медалей на "Бриллиантовой лиге" в Риме. Юлия Левченко и Андрей Проценко взяли "золото" в прыжках в высоту в Италии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

легкая атлетика Буковель троллей Юлия Левченко Дарья Белодед

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Вечный" рекорд Бубки побит! 20-летний швед переписал историю в прыжках с шестомДругие
"Детка, ты огонь!" Марина Бех-Романчук поразила своими формами после рекордаДругие
Бубка отреагировал на покорение его
Бубка отреагировал на покорение его "вечного" рекорда ДюплантисомДругие
Украинская бодибилдерша показала фото в майке с откровенном вырезом
Украинская бодибилдерша показала фото в майке с откровенном вырезомДругие
Украинские легкоатлеты собрали богатый урожай медалей на
Украинские легкоатлеты собрали богатый урожай медалей на "Бриллиантовой лиге" в РимеДругие
Одного из самых влиятельных людей в мире спорта засудили за помощь России в сокрытии допинга
Одного из самых влиятельных людей в мире спорта засудили за помощь России в сокрытии допингаДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять