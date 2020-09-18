Украинские легкоатлеты собрали богатый урожай медалей на "Бриллиантовой лиге" в Риме

Юлия Левченко и Андрей Проценко взяли "золото" в прыжках в высоту в Италии

Удачно выступили наши представители "королевы спорта" на турнире элитной "Бриллиантовой лиги", который прошел вчера вечером в итальянской столице. Украинцы выиграли соревнования в прыжках в высоту и у мужчин, и у женщин, а всего завоевали пять медалей. К слову, буквально пару дней назад Левченко выиграла третий турнир подряд, показав, как сдают тест на коронавирус.

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Традиционно доминировали наши среди "высотников". У девушек за победу боролись украинские красавицы Юлия Левченко (на фото ниже) и Ярослава Магучих. На этот раз удача была на стороне Юлии, которая покорила 1,98 м, а Ярослава прыгнула на серебряную награду (1,95 м).

Причем, австралийку Николу Макдермотт Магучих обошла лишь по дополнительным показателям.

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У сильного пола победил Андрей Проценко из Херсона с довольно скромным результатом 2,30 м. Также наши попали в число призеров в беге на 400 м, где Анна Рыжикова (54,54 сек.) и Виктория Ткачук (54,93 сек.) стали второй и третьей.

Напомним, вчера же швед Дюплантис побил вечный рекорд Бубки. Следующий турнир "Бриллиантовой лиги" состоится через неделю в Катаре.

Смотрите, как эффектно Юля Левченко дефилировала в купальнике:

Юлия Левченко, дефиле в купальнике

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