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Украинская легкоатлетка-красавица показала сдачу теста на коронавирус и выиграла третий турнир подряд

16 сентября, 10:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Прыгунья Юлия Левченко стала лучшей на турнире в столице Хорватии с довольно скромным результатом

Наши легкоатлетки продолжают успешно выступать на соревнованиях в Европе. Неделю назад украинские прыгуньи заняли весь пьедестал на соревнованиях в Германии. А вчера отличилась уроженка Бахмута, что в Донецкой области, 22-летняя Юлия Левченко.

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Серебряная призерка чемпионата мира победила в прыжках в высоту на Мемориале Бориса Ганджековича, который прошел в Загребе. Этот успех стал для нее третьим подряд. Причем, Левченко не пришлось показывать заоблачные результаты, и она ограничилась высотой 1,93 м. Шведка Эрика Кинси и австралийка Никола Макдермотт смогли покорить 1,90 м и разделили второе и третье места. Украинка пыталась взлететь на два метра, но на этот раз неудачно.

А перед турниром Юля показала в соцсетях, как нынче начинаются все международные соревнования. Девушка с улыбкой сдала тест на коронавирус, но написала, что относится к этому серьезно.

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Не так давно, в День флага, украинки поднялись на пьедестал "Бриллиантовой лиги" в Швеции.

Смотрите, как Юлия в купальнике дарила воздушный поцелуй:

Юлия Левченко, дефиле в купальнике
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легкая атлетика Прыжки в высоту Загреб Юлия Левченко
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