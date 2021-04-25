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Ні сексуалізації жінок! Гімнастка здивувала своїм одягом на чемпіонаті Європи

25 квітня, 18:25

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Німецька гімнастка Сара Восс на чемпіонаті Європи виступала в закритому комбінезоні, так вона протестувала проти сексуалізації образу жінок у спорті

/ Фото: Instagram

Німецька гімнастка Сара Восс під час чемпіонату Європи 2021 року в Базелі виступала в закритому комбінезоні замість звичного трико. Таким чином спортсменка хотіла привернути увагу до проблеми сексуалізації образу жінок в спорті. За її словами, таке рішення підтримала національна федерація і товариші по команді.

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"Відчувати себе прекрасно і при цьому виглядати елегантно, чому б і ні? Як вам це подобається?" – написала Восс на своїй сторінці в Instagram.

"Я сподіваюся, що гімнастки, яким незручно виступати в звичайних костюмах, візьмуть у мене приклад. На чемпіонаті Європи я отримала багато позитивних відгуків. Багато піднімали палець вгору. Жодна гімнастка не дала зрозуміти, що вважає мій вчинок дурницею. Навпаки, в соціальних мережах я отримала багато повідомлень зі словами підтримки", – зізналася Сара.

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Зазвичай у гімнасток такі костюми:

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спортивна гімнастика Чемпіонат Європи

Джерело: Championat.ru

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