Українець із "золотом" чемпіонату Європи з гімнастики! Відео шалених стрибків Радівілова

28-річному Ігорю Радівілову не знайшлося рівних в опорному стрибку – дивіться, як українець перевершив ізраїльського росіянина і виграв свою 11-у медаль Євро

Ігор Радівілов / Фото: Reuters

Українець Ігор Радівілов переміг на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, який відбувається у швейцарському Базелі. 28-річний уродженець Маріуполя став найкращим в опорному стрибку, за сумою двох спроб на 58 сотих бала перевершивши уродженця Росії Андрія Медведєва, який виступає під прапором Ізраїлю.

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Відзначимо, що це вже друге поспіль "золото" для Радівілова на чемпіонаті Європи в опорному стрибку. У 2020 році він також переміг у цій дисципліні.

Всього ж для Радівілова це 11-а медаль чемпіонатів Європи – у нього 4 золоті, 4 срібні та 3 бронзові нагороди. Влітку він буде одним з претендентів на п'єдестал Олімпіади в Токіо.

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики

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Чоловіки. Опорний стрибок

1. Ігор Радівілов (Україна) – 14,716

2. Андрій Медведєв (Ізраїль) – 14,658

3. Джарні Реджині-Морган (Велика Британія) – 14,583

/ Фото: НОК України

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Раніше ми писали, що вундеркінд з України уже з медаллю на першому дорослому чемпіонаті Європи. У Базелі 17-річний Ілля Ковтун виявився гідною заміною олімпійського чемпіона Олега Верняєва, сенсаційно взявши "бронзу" в багатоборстві.

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