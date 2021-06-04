Ненудний гороскоп на 4 червня: Леви пірнають у воду, а Тельцю варто натиснути на газ

Астрологічний і спортивний прогноз на п'ятницю, 4 червня, для всіх знаків зодіаку. Залишилося зробити останній ривок перед вихідними

Екстремальний маунтинбайк / Фото: REUTERS

П'ятниця – це завжди передчуття майбутнього відпочинку. Але не варто розслаблятися завчасно – справи не чекатимуть до понеділка. Сьогодні можуть оголосити і довгоочікуваний чемпіонський бій Усик – Джошуа. Тому зберіть волю в кулак і тримайте себе в формі.

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Вам знадобитися олімпійський спокій, тому що люди будуть втягувати вас у сварки. Візьміть на озброєння незворушність Володимира Кличка під час провокацій Тайсона Ф'юрі. Можуть виникнути і проблеми з законом – ви сплачуєте податки з усіх своїх контрактів? Зірки радять вам медитувати, освоїти йогу і здійснювати піші прогулянки.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Тут Євро на носі, потрібно готуватися, не покладаючи рук, а чоловіки Тельці зосередили увагу на дамах. Взагалі, ви будете схильні лінуватися і розслаблятися, як велика зірка в кінцівці розгромного матчу. Але працюйте над своєю повільністю, і ви побачите, що все, до чого ви прагнули, саме падає в руки. А взяти розгін можна на велосипеді.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Вам несподівано захочеться уважніше ставитися до свого здоров'я. На драйві ви можете вирішити не тільки старанніше працювати в тренажерке, але і додати басейн, а також рахувати кожну калорію. Прощайте, бургери і піца! Але не перестарайтеся! А то швидко перегорить і вже в суботу замовите собі ще й картоплю фрі!

РАК. 22 червня – 22 липня

Ну скільки можна думати про минуле ?! Сьогодні цілий день ви збираєтеся міркувати про скоєних помилках. Але, камон, вони не призведуть до кінця світу, якщо ви не вчений-ядерник. Хоча могло дістатися від партнерів, фанатів та ЗМІ за змащений вирішальний буліт на чемпіонаті світу. Перестаньте хандрити, може, ваш шлях – це цигун?

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Давно у вас не було такого взаєморозуміння з партнерами – просто команда мрії, яка готова вигравати все – від чемпіонату області до Ліги чемпіонів. Люди навіть спробують вирішити за вас ваші проблеми. В особистому житті ви теж отримаєте підтримку. У такій ситуації все командні види – від футболу до водного статі – будуть в самий раз.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Ви спритні, кмітливі і артистичні. Ну прям, як Світоліна або Зінченко в своєму Instagram. Ви можете нестися вперед щодуху і захоплювати людей своїми здібностями. Але було б непогано зберегти трохи ентузіазму для більш важливих справ і турнірів. А запалити можете на сайклінг або нічному марафоні під бадьорі треки.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Можливо, вам пора відпочити від надмірних навантажень і програних боїв і відправитися в невелику подорож. А штурм НБА і похід за Кубком Стенлі може почекати ще рік. Похід в гори або сплав піде вам на користь. Також підбадьорте себе невеликим пікніком з сім'єю і друзями. Це зарядить енергією і поліпшить особисте життя.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Якщо завалялися зайві грошенята або призові за сезон, то день хороший день для довгострокових вкладень в нерухомість. Буде зайва прибуток. Кажуть, що спец по нерухомості Девід Бекхем, у якого вона в надлишку по обидва боки Атлантики. А ввечері насолоджуйтеся життям, а водні види спорту дозволять вам провітрити голову.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Загадай бажання, і воно обов'язково збудеться. Удача впала до ваших ніг. Так що саме час просити про вихід України хоча б в 1/2 фіналу на Євро або нарешті приватне золото для Харлан на Олімпіаді. Але важливі рішення приймайте виважено, не потрібно бути занадто самовпевненими. Перевірити свою удачу можете в покерок або в автоперегонах.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Ви цього дочекалися! Велика можливість. Ну і що, що вам поки не вистачає досвіду? Начальник все одно вірить, що саме ви виведіть компанію з кризи. Як зеленому новачкові, ледь заданої на драфті, віддають роль лідера в поході за чемпіонськими перснями. Довіртеся своєму розуму і навичкам, і все вийде. І займіться єдиноборствами.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Сьогодні в вас прокинеться марнотрат. Але дивіться, щоб бажання жити красиво не загнати вас в боргову яму або не виставили на посміховисько, як джакузі Майка Тайсона за 2 млн доларів. І не базікайте зайвого, а то можете отримати попередження за розмови або навіть злиняти на гроші. Ніяких азартних ігор, а прогулянка на коні – в самий раз.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Емоції битимуть через край, коли справа дійде до ваших близьких. Але не варто буцати або вирубувати язикатого суперника, якщо він під час матчу щось скаже про вашу сестру. Інакше потім будете шкодувати, як Зідан після ЧС-2006. Сьогодні вам несподівано захочеться привести себе в порядок: спочатку в тренажерному залі, а потім і в салоні краси.