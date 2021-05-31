Ненудний гороскоп на тиждень: Овна оглушити любов, а Козеріг навчиться літати

Астрологічний і спортивний прогноз на перший тиждень літа-2 021 для всіх знаків зодіаку. Пора вибиратися із задушливих офісів, освоювати водні види і не відступати від намічених планів

Волейболіст готується до удару / Фото: REUTERS

Літо вже завтра! Ви готові? Встигли набрати хорошу форму і приготувалися запасатися вітамінами? А як почне класного тенісу, адже "Ролан Гаррос" вже стартував і не обходиться без сенсацій.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Відомі спортсмени: боксер Володимир Кличко, футболіст Серхіо Рамос і Роналдіньо, шахіст Гаррі Каспаров

Капітан "Реала" Серхіо Рамос / Фото: Reuters

Чи готові ви чи ні, але початок літа може внести різноманітність в особисте життя. З цукерково-букетний період і щедрими подарунками. Чи не Феррарі, звичайно, але все ж. А ось в сім'ї уникайте перепалок – розлучення обходяться занадто дорого. Запитайте у Тайгера Вудса, який віддав колишній дружині 100 млн доларів. Не вступайте і в суперечки з начальником, це може викликати стрес і пригальмувати вашу кар'єру. Запишіться на йогу або регулярно займайтеся медитацією.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Відомі спортсмени: фристайлист Олександр Абраменко, футболісти Девід Бекхем і Руслан Малиновський

Олександр Абраменко / Фото: Getty Images

Спокій. Тільки спокій для успішної тижні. Навіть якщо в вас прокинувся Майк Тайсон, готовий відривати суперникам вуха, або гострий на язик Жозе Моурінью, уникайте непотрібних дискусій. І обережніше будуйте плани. Можете отримати несподіваний прибуток в бізнесі з нерухомістю. Випадково новий будинок в Лондоні Абрамовичу не пропонували? Регулярно робіть ранкові та вечірні прогулянки, легкі пробіжки, уникаючи важких вправ.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Відомі спортсмени: лучник Віктор Рубан, многоборка Наталія Добринська, гімнаст Рустам Шаріпов, футболісти Стівен Джеррард і Сергій Ребров

/ Фото: Instagram

Відмінний час, щоб відкрити серце коханій людині і зробити пропозицію. Як щодо стадіону? В Америці це фішка на матчах НБА, НХЛ або МЛБ. Але потрібно бути уважним за кермом, це вам не Формула-1. Тим більше, постраждати ризикують діти. Спортсменам в перші дні літа належить прийняти виклик. Ви можете виграти все, що плануєте, та ще й з рекордами. З фізичних навантажень спробуйте капоейру або пляжний гандбол – літо все-таки.

РАК. 22 червня – 22 липня

Відомі спортсмени: боксери Майк Тайсон і Віталій Кличко, футболісти Ліонель Мессі і Зінедін Зідан

Зінедін Зідан / Фото: AFP

Це буде поїздка на американських гірках з неминучими злетами і падіннями. Кар'єрні перспективи покращаться, незважаючи на труднощі. Он Зідан, напевно, очолить чергового гранда. Але важливі грошові рішення приймайте обережно, інакше підхопите неприємності. Пощастило, що потужна команда підтримки допоможе подолати всі перешкоди. Не забувайте піклуватися про здоров'я, щоб потім не бігати по лікарнях. Плавання вам на допомогу.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Відомі спортсмени: тенісист Роджер Федерер, плавчиха Яна Клочкова, гімнастки Анна Безсонова та Лілія Подкопаєва

Час діяти! У вас багато планів, амбіцій і заготовлених стратегій. Але ніхто не дізнається, що ви можете робити данк, пролітаючи три метри, або здатні повторити стрибок Радивилова, якщо це не показати. Вплив планет штовхає вас на розумні кроки, які принесуть вам прибуток. Однак не зарухалися на другий план своїх партнерів, як у справах, так і в житті. Їм не сподобається просто підносити снаряди, залишаючись в тіні. У вільний час займіться гімнастикою.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Відомі спортсмени: тенісисти Андрій Медведєв і Еліна Світоліна, шаблістка Ольга Харлан

Еліна Світоліна, збірна України / Фото: Великий теніс України

На вихідних вам слід набратися сил, щоб впоратися зі складною і напруженою ділової тижнем. Причому перешкоди може ставити і власне начальство. Ви часом не обігравали боса на дозвіллі в покер? До речі, вам знадобитися невеликий резерв на випадок непередбачених витрат. Зірки передбачають і грошовий виграш – тут уже карти в руки Світоліной на кортах "Ролан Гаррос". Ну і що ще практикувати на тижні, а то й тенісні бекхенд і форхенд.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Відомі спортсмени: футболісти Андрій Шевченко та Пеле, тенісистка Серена Вільямс, гірськолижниця Ліндсі Вонн

В тренді У родині Андрія Шевченка сталося горе

Серена Вільямс / Фото: Instagram

Терезам можна тільки позаздрити, адже їм обіцяють тиждень подружнього блаженства. Час, проведені з улюбленими, буде бадьорить більше, ніж будь-яка фізична навантаження. От би всім такі тренування. Здається, що в збірної України все були б раді. Студенти і будівельники – це час на проєкт своєї мрії. Чи не хочете побудувати ще один "Олімпійський", тільки крутіше? І взагалі, Терези, на цьому тижні ви дуже продуктивні. Ризикніть і спробуйте стрибки в воду.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Відомі спортсмени: фігуристка Оксана Баюл, футболісти Олег Блохін, Дієго Марадона і Луїш Фігу

Оксана Баюл / Фото: Getty Images

Може бути важко впоратися зі складною ситуацією в справах. Як збірної Канади з хокею вибратися з групи ЧС-2021 після сенсаційного провалу на старті. Але навіть, якщо ніхто не підставимо плече і не допоможе дошкандибав до фінішу, не відмовляйтеся від задуманого. Чим більше ви докладете зусиль, тим краще буде нагорода. А на вихідних вимкніть телефон і побудьте з сім'єю, це стане вашою перезавантаженням. Бадмінтон, трістер, бочча – розважайтеся.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Відомі спортсмени: жердинник Сергій Бубка, футболіст Олександр Зінченко, стрибунка у висоту Юлія Левченко

Зінченко / Фото: Reuters

Тиждень обіцяє бути яскравою, якщо ви готові старанно працювати. Що дуже зараз потрібно капітану збірної України Олександру Зінченку після програного фіналу Ліги чемпіонів. Якщо ви працюєте над важливим проектом, то обов'язково досягнете успіху в ньому і опинитеся у виграші в плані грошей. Тримайся, Коннор Макгрегор, Стрільці теж мітять в списку Forbes. А якщо хочете ще один виклик – починайте готуватися до марафону або займіться тріатлоном.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Відомі спортсмени: гімнастка Ірина Дерюгіна, баскетболіст Леброн Джеймс, боксери Мохаммед Алі і Олександр Усик

Леброн Джеймс/Фото Los Angeles Lakers

Якщо не вмієте літати, то пора вчитися, адже цей тиждень відкриє перед вами масу можливостей. Але ви повинні прийняти тільки обдумані рішення, щоб легко перестрибнути через будь-які висоти і м'яко приземлитися. Дівчат можуть критикувати за жорсткість, але стійте на своєму, інакше дами ніколи і не потрапили б на Олімпіаду в боксі або бобслеї. Вам захочеться поліпшити себе, стати активніше і витривалішими. В такому випадку Кроссфіт, бокс і боротьба – хороші варіанти.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Відомі спортсмени: боксер Василь Ломаченко, баскетболіст Майкл Джордан, футболіст Кріштіану Роналду, хокеїст Уейн Гретцкі

Василь Ломаченко / Фото: Instagram

Водолій – людина свято, і цей тиждень відмінно підходить для вечірок в сімейному колі. Можливо, з стосовно нового трофея у вашій колекції. Або просто так. Ви також можете отримати прибуток і запрошення на роботу з-за кордону. Теж подавали резюме на пост тренера Реала? Взагалі, по частині грошей тиждень дає вам карт-бланш – вкладайте, збираєте, збиває борг. Тільки не сваріться і не беріть позику. А для різноманітності спробуйте віндсерфінг або зорбінг.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Відомі спортсмени: шахіст Боббі Фішер, гірськолижник Марсель Хіршер, баскетболіст Шакіл О'Ніл, боксер Флойд Мейвезер

Вакцинація в Україні хоч і не йде повним ходом, але ви вже можете відправитися в подорож. Робоче відрядження повинна бути цілком успішною. Ви можете отримати фінансову вигоду від угоди або ж обзавестися такою бажаною ліцензією на Олімпіаду в Лондоні, а до неї залишилося вже менше двох місяців. Це хороша тиждень, щоб попросити про допомогу, якщо потрібно, і провести час з дітьми. Ви давно не були в аквапарку? Маунтінбайк занадто екстремально? Ну хоч освойте з ними фрісбі.

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