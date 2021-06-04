Нескучный гороскоп на 4 июня: Львы ныряют в воду, а Тельцу стоит нажать на газ

Астрологический и спортивный прогноз на пятницу, 4 июня, для всех знаков зодиака. Осталось сделать последний рывок перед выходными

Экстремальный маунтинбайк / Фото: REUTERS

Пятница – это всегда предвкушение грядущего отдыха. Но не стоит расслабляться раньше времени – дела не будут ждать до понедельника. Сегодня могут объявить и долгожданный чемпионский бой Усик – Джошуа. Поэтому соберите волю в кулак и держите себя в форме.

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Вам понадобиться олимпийское спокойствие, потому что люди будут втягивать вас в ссоры. Возьмите на вооружение невозмутимость Владимира Кличко во время провокаций Тайсона Фьюри. Могут возникнуть и проблемы с законом – вы платите налоги со всех своих контрактов? Звезды советуют вам медитировать, освоить йогу и совершать пешие прогулки.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Тут Евро на носу, нужно готовиться, не покладая рук, а мужчины Тельцы сосредоточили внимания на дамах. Вообще, вы будете склонны лениться и расслабляться, как большая звезда в концовке разгромного матча. Но работайте над своей медлительностью, и вы увидите, что все, к чему вы стремились, само падает в руки. А взять разгон можно на велосипеде.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Вам неожиданно захочется внимательнее относиться к своему здоровью. На драйве вы можете решить не только усерднее работать в тренажерке, но и добавить бассейн, а также считать каждую калорию. Прощайте, бургеры и пицца! Но не переусердствуйте! А то быстро перегорите и уже в субботу закажете себе еще и картошку фри!

РАК. 22 июня — 22 июля

Ну сколько можно думать о прошлом?! Сегодня целый день вы собираетесь размышлять об совершенных ошибках. Но, камон, они не приведут к концу света, если вы не ученый-ядерщик. Хотя могло достаться от партнеров, фанатов и СМИ за смазанный решающий буллит на чемпионате мира. Перестаньте хандрить, может, ваш путь – это цигун?

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Давно у вас не было такого взаимопонимания с партнерами – просто команда мечты, которая готова выигрывать все – от чемпионата области до Лиги чемпионов. Люди даже попытаются решить за вас ваши проблемы. В личной жизни вы тоже получите поддержку. В такой ситуации все командные виды – от футбола до водного пола – будут в самый раз.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Вы находчивы, сообразительны и артистичны. Ну прям, как Свитолина или Зинченко в своем Instagram. Вы можете нестись вперед во весь опор и восхищать людей своими способностями. Но было бы неплохо сохранить немного энтузиазма для более важных дел и турниров. А зажечь можете на сайклинге или ночном марафоне под бодрые треки.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Возможно, вам пора отдохнуть от чрезмерных нагрузок и проигранных сражений и отправиться в небольшое путешествие. А штурм НБА и поход за Кубком Стэнли может подождать еще годик. Поход в горы или сплав пойдет вам на пользу. Также подбодрите себя небольшим пикником с семьей и друзьями. Это зарядит энергией и улучшит личную жизнь.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Если завалялись лишние деньжата или призовые за сезон, то день хорош день для долгосрочных вложений в недвижимость. Будет лишняя прибыль. Говорят, что спец по недвижимости Дэвид Бекхэм, у которого она в избытке по обе стороны Атлантики. А вечером наслаждайтесь жизнью, а водные виды спорта позволят вам проветрить голову.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Загадай желание, и оно обязательно сбудется. Удача пала к вашим ногам. Так что самое время просить про выход Украины хотя бы в 1/2 финала на Евро или наконец-то личное золото для Харлан на Олимпиаде. Но важные решения принимайте взвешенно, не нужно быть слишком самоуверенными. Проверить свою удачу можете в покерок или в автогонках.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Вы этого дождались! Большая возможность. Ну и что, что вам пока не хватает опыта? Начальник все равно верит, что именно вы выведите компанию из кризиса. Как зеленому новичку, едва выбранному на драфте, отдают роль лидера в походе за чемпионскими перстнями. Доверьтесь своему разуму и навыкам, и все получится. И займитесь единоборствами.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Сегодня в вас проснется транжира. Но смотрите, чтобы желание жить красиво не загнало вас в долговую яму или не выставило на посмешище, как джакузи Майка Тайсона за 2 млн долларов. И не болтайте лишнего, а то можете получить предупреждение за разговоры или даже полинять на деньги. Никаких азартных игр, а прогулка на лошади – в самый раз.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Эмоции будут бить через край, когда дело дойдет до ваших близких. Но не стоит бодать или вырубать языкатого соперника, если он во время матча что-то скажет о вашей сестре. Иначе потом будете жалеть, как Зидан после ЧМ-2006. Сегодня вам неожиданно захочется привести себя в порядок: сначала в тренажерном зале, а затем и в салоне красоты.