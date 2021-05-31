Нескучный гороскоп на неделю: Овна оглушит любовь, а Козерог научится летать

Астрологический и спортивный прогноз на первую неделю лета-2021 для всех знаков зодиака. Пора выбираться из душных офисов, осваивать водные виды и не отступать от намеченных планов

Волейболист готовится к удару / Фото: REUTERS

Лето уже завтра! Вы готовы? Успели набрать хорошую форму и приготовились запасаться витаминами? А как начнет классного тенниса, ведь "Ролан Гаррос" уже стартовал и не обходится без сенсаций.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Известные спортсмены: боксер Владимир Кличко, футболист Серхио Рамос и Роналдиньо, шахматист Гарри Каспаров

Капитан "Реала" Серхио Рамос / Фото: Reuters

Готовы вы или нет, но начало лета может внести разнообразие в личную жизнь. С конфетно-букетный периодом и щедрыми подарками. Не Феррари, конечно, но все же. А вот в семье избегайте перепалок – разводы обходятся слишком дорого. Спросите у Тайгера Вудса, который отдал бывшей жене 100 млн долларов. Не вступайте и в споры с начальником, это может вызвать стресс и притормозить вашу карьеру. Запишитесь на йогу или регулярно занимайтесь медитацией.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Известные спортсмены: фристайлист Александр Абраменко, футболисты Дэвид Бекхэм и Руслан Малиновский

Александр Абраменко / Фото: Getty Images

Спокойствие. Только спокойствие для успешной недели. Даже если в вас проснулся Майк Тайсон, готовый отрывать соперникам уши, или острый на язык Жозе Моуринью, избегайте ненужных дискуссий. И осторожнее стройте планы. Можете получить неожиданную прибыль в бизнесе с недвижимостью. Случайно новый дом в Лондоне Абрамовичу не предлагали? Регулярно совершайте утренние и вечерние прогулки, легкие пробежки, избегая тяжелых упражнений.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Известные спортсмены: лучник Виктор Рубан, многоборка Наталья Добрынская, гимнаст Рустам Шарипов, футболисты Стивен Джеррард и Сергей Ребров

Наталья Добрынская / Фото: Instagram

Отличное время, чтобы открыть сердце любимому человеку и сделать предложение. Как насчет стадиона? В Америке это фишка на матчах НБА, НХЛ или МЛБ. Но нужно быть внимательным за рулем, это вам не Формула-1. Тем более, пострадать рискуют дети. Спортсменам в первые дни лета предстоит принять вызов. Вы можете выиграть все, что планируете, да еще и с рекордами. Из физических нагрузок попробуйте капоэйру или пляжный гандбол – лето все-таки.

РАК. 22 июня — 22 июля

Известные спортсмены: боксеры Майк Тайсон и Виталий Кличко, футболисты Лионель Месси и Зинедин Зидан

Зинедин Зидан / Фото: AFP

Это будет поездка на американских горках с неминуемыми взлетами и падениями. Карьерные перспективы улучшатся, несмотря на трудности. Вон Зидан, наверное, возглавит очередного гранда. Но важные денежные решение принимайте осторожно, иначе нарветесь на неприятности. Повезло, что мощная команда поддержки поможет преодолеть все препятствия. Не забывайте заботиться о здоровье, чтобы потом не бегать по больницам. Плавание вам в помощь.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Известные спортсмены: теннисист Роджер Федерер, пловчиха Яна Клочкова, гимнастки Анна Бессонова и Лилия Подкопаева

Время действовать! У вас много планов, амбиций и заготовленных стратегий. Но никто не узнает, что вы можете делать данк, пролетая три метра, или способны повторить прыжок Радивилова, если это не показать. Влияние планет толкает вас на разумные шаги, которые принесут вам прибыль. Однако не задвигайте на второй план своих партнеров, как в делах, так и в жизни. Им не понравится просто подносить снаряды, оставаясь в тени. В свободное время займитесь гимнастикой.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Известные спортсмены: теннисисты Андрей Медведев и Элина Свитолина, саблистка Ольга Харлан

Элина Свитолина, сборная Украины / Фото: Большой теннис Украины

На выходных вам следовало набраться сил, чтобы справиться со сложной и напряженной деловой неделей. Причем препятствия может ставить и собственное начальство. Вы случайно не обыгрывали босса на досуге в покер? Кстати, вам понадобиться небольшой резерв на случай непредвиденных трат. Звезды предвидят и денежный выигрыш – тут уж карты в руки Свитолиной на кортах "Ролан Гаррос". Ну и что еще практиковать на неделе, если не теннисные бекхенд и форхенд.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Известные спортсмены: футболисты Андрей Шевченко и Пеле, теннисистка Серена Уильямс, горнолыжница Линдси Вонн

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Серена Уильямс / Фото: Instagram

Весам можно только позавидовать, ведь им обещают неделю супружеского блаженства. Время, проведенные с любимыми, будет бодрить больше, чем любая физическая нагрузка. Вот бы всем такие тренировки. Думается, что в сборной Украины все были бы рады. Студенты и строители – это время на проект своей мечты. Не хотите построить еще один "Олимпийский", только покруче? И вообще, Весы, на этой неделе вы очень продуктивны. Рискните и попробуйте прыжки в воду.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Известные спортсмены: фигуристка Оксана Баюл, футболисты Олег Блохин, Диего Марадона и Луиш Фигу

Оксана Баюл / Фото: Getty Images

Может быть трудно справиться со сложной ситуацией в делах. Как сборной Канады по хоккею выбраться из группы ЧМ-2021 после сенсационного провала на старте. Но даже, если никто не подставим плечо и не поможет доковылять до финиша, не отказывайтесь от задуманного. Чем больше вы приложите усилиях, тем лучше будет награда. А на выходных отключите телефон и побудьте с семьей, это станет вашей перезагрузкой. Бадминтон, тристер, бочча – развлекайтесь.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Известные спортсмены: шестовик Сергей Бубка, футболист Александр Зинченко, прыгунья в высоту Юлия Левченко

Зинченко / Фото: Reuters

Неделя обещает быть яркой, если вы готовы усердно работать. Что очень сейчас нужно капитану сборной Украины Александру Зинченко после проигранного финала Лиги чемпионов. Если вы работаете над важным проектом, то обязательно преуспеете в нем и окажитесь в выигрыше в плане денег. Держись, Коннор Макгрегор, Стрельцы тоже метят в списке Forbes. А если хотите еще один вызов – начинайте готовиться к марафону или займитесь триатлоном.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Известные спортсмены: гимнастка Ирина Дерюгина, баскетболист Леброн Джеймс, боксеры Мохаммед Али и Александр Усик

Леброн Джеймс/Фото Los Angeles Lakers

Если не умеете летать, то пора учиться, ведь эта неделя откроет перед вами массу возможностей. Но вы должны принять только обдуманные решения, чтобы легко перемахнуть через любые высоты и мягко приземлиться. Девушек могут критиковать за жесткость, но стойте на своем, иначе дамы никогда и не попали бы на Олимпиаду в боксе или бобслее. Вам захочется улучшить себя, стать активнее и выносливее. В таком случае кроссфит, бокс и борьба – хорошие варианты.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Известные спортсмены: боксер Василий Ломаченко, баскетболист Майкл Джордан, футболист Криштиану Роналду, хоккеист Уэйн Гретцки

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Водолей – человек праздник, и эта неделя отлично подходит для вечеринок в семейном кругу. Возможно, по поводу нового трофея в вашей коллекции. Или просто так. Вы также можете получить прибыль и приглашения на работу из-за границы. Тоже подавали резюме на пост тренера Реала? Вообще, по части денег неделя дает вам карт-бланш – вкладывайте, копите, сшибайте долг. Только не ссорьтесь и не берите ссуду. А для разнообразия попробуйте виндсерфинг или зорбинг.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Известные спортсмены: шахматист Бобби Фишер, горнолыжник Марсель Хиршер, баскетболист Шакил О’Нил, боксер Флойд Мейвезер

Вакцинация в Украине хоть и не идет полным ходом, но вы уже можете отправиться в путешествие. Рабочая командировка должна быть вполне успешной. Вы можете получить финансовую выгоду от сделки или же обзавестись такой желанной лицензией на Олимпиаду в Лондоне, а до нее осталось уже менее двух месяцев. Это хорошая неделя, чтобы попросить о помощи, если нужно, и провести время с детьми. Вы давно не были в аквапарке? Маунтинбайк слишком экстремально? Ну хоть освойте с ними фрисби.

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